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        Haberler Gündem Medya İsmail Arı, Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alındı

        İsmail Arı, Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alındı

        BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındı

        Kaynak
        anka
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 21:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gazeteci İsmail Arı gözaltına alındı

        BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alındı. Arı hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.

        KARAR TEBLİĞ EDİLDİ

        İsmail Arı, ifade işlemleri için saat 15.30'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Belirtilen saatte emniyete giden Arı'ya gözaltı kararı tebliğ edildi.

        Gazeteci Arı, kararın tebliğ edilmesinin ardından gözaltına alındı.

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