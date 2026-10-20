İsmail Arı, Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alındı
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine, "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarıyla Ankara'da gözaltına alındı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 21:28 Güncelleme:
BirGün Gazetesi muhabiri İsmail Arı, eski Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin'in şikayeti üzerine Ankara'da gözaltına alındı. Arı hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi yayma" suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.
KARAR TEBLİĞ EDİLDİ
İsmail Arı, ifade işlemleri için saat 15.30'da Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne davet edildi. Belirtilen saatte emniyete giden Arı'ya gözaltı kararı tebliğ edildi.
Gazeteci Arı, kararın tebliğ edilmesinin ardından gözaltına alındı.
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