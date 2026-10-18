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        Haberler Gündem Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden biri hayatını kaybetti

        Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden biri hayatını kaybetti

        Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon mevkisinde mahsur kalan 14 kişilik İHH gönüllü grubundan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 21:33 Güncelleme:
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        Isparta'da kanyonda mahsur kalan İHH gönüllülerinden biri hayatını kaybetti

        Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne İstanbul'dan kente gelen 14 kişilik İHH gönüllü grubunun Yazılı Kanyon mevkisinde kaybolduğu ihbarı yapıldığı, bunun üzerine bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, Isparta Belediyesi Arama Kurtarma ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildiği belirtildi.

        Açıklamada, insansız hava aracı (İHA) destekli çalışmalarla grubun yerinin tespit edildiği, arama kurtarma çalışmaları sonucunda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

        Sarp ve engebeli arazide mahsur kalan 13 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, AFAD Başkanlığının koordinasyonunda Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Kastamonu, Konya ve Denizli'den 28 personel ve 8 aracın bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

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        Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden kişi için başsağlığı dileğinde bulunuldu.

        *Fotoğraf: AA

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        #ihh
        #gönüllü
        #ısparta
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