İstanbul'da kuvvetli sağanak beklenirken su baskını riski yeniden artıyor

Türkiye'de son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, dere taşkınlarına ve şehir merkezlerinde su baskınlarına neden olmaya devam ediyor. Hafta sonunda birçok bölgede yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle İstanbul ve Batı Karadeniz'de toprağın suya doyması yeni taşkın risklerini beraberinde getiriyor. İstanbul'da cumartesi günü bazı bölgelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilecek.

İSTANBUL'DA BU GECE YAĞIŞLAR KUVVETLENEBİLİR

İstanbul'da 16 Ekim Cuma gecesi ve 17 Ekim Cumartesi sabahına karşı beklenen yağışların özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölgede kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

Bu gece kent genelinde metrekareye 5 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ancak son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle toprağın su emme kapasitesinin büyük ölçüde azalması, beklenen yağış miktarından daha ciddi sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Özellikle yüksek kesimlerden cadde ve sokaklara doğru akan yağmur sularının alçak noktalarda birikerek göllenmelere ve yerel su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor.

CUMARTESİ GÜNÜ BU İLÇELERE DİKKAT

İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi günü yağışların özellikle Şile, Sarıyer ve Ömerli Barajı çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa çevrelerinde ise orta kuvveti aşan yağışların görülebileceği, toplam yağış miktarının metrekareye 20 ila 50 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Toprağın az bulunduğu, asfalt ve beton yüzeylerin yoğun olduğu bölgelerde yağmur suyunun hızla birikmesi, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Normal koşullarda İstanbul'da günlük yaşamı ciddi ölçüde etkilemesi beklenmeyen bu yağış miktarları, zeminin suya doymuş olması nedeniyle daha büyük risk oluşturuyor. Özellikle önceki yağışlardan kalan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde cumartesi akşamına kadar dikkatli olunması gerekiyor.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR ZAYIFLAYACAK

İstanbul'da yağışların 18 Ekim Pazar sabahına kadar giderek azalan bir tempoyla sürmesi bekleniyor.

Pazar sabahı ve öğle saatlerinde havanın kısmen açabileceği, akşam saatlerinde ise İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli hattında yeniden hafif yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

Pazar akşamı beklenen yağışların oldukça zayıf olması öngörülürken, özellikle cumartesi günü yaşanabilecek su baskınlarına karşı önlem alınması önem taşıyor.

ANKARA VE AFYONKARAHİSAR ARASINDA KUVVETLİ SAĞANAK

Kuvvetli yağışların etkili olabileceği bir diğer bölge ise Ankara ile Afyonkarahisar arasındaki hat olacak.

Cuma gecesi beklenen sağanakların özellikle şehirlerarası ulaşımda aksamalara ve yer yer su baskınlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

Bölgede seyahat edecek sürücülerin yağış nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine ve olumsuz yol koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

BATI KARADENİZ'DE YENİ TAŞKIN RİSKİ

Batı Karadeniz'de de hafta sonunun yağışlı geçmesi bekleniyor. İnebolu'dan Karasu'ya uzanan kesimde cumartesi günü yeniden sağanak yağış görülecek.

Özellikle Sakarya çevresinde toprağın suya doymuş olması nedeniyle yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi, yeni su baskınları ve dere taşkınlarına neden olabilir.

Bölgede yağışların pazar sabah saatlerinde kesilmesiyle birlikte hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak cumartesi boyunca taşkın riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması gerekiyor.

ULUDAĞ'DA HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR

Kuvvetli yağışlarla birlikte soğuk hava da etkisini göstermeye başlayacak.

Bursa'nın yüksek kesimleri ve Uludağ çevresi ile Sakarya-Ankara arasındaki yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

Özellikle Uludağ'da hafta sonunda kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor. Şehirlerarası yollara ve yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlamaları öneriliyor.

GELECEK HAFTA YAĞIŞLARIN ETKİSİ AZALACAK

Son günlerdeki yoğun yağışlar, su havzalarının yeniden beslenmesini sağlarken kuruyan bazı dere yataklarında da su akışını başlattı.

Ancak şiddetli yağışların şehirleşmeden kaynaklanan sorunlarla birleşmesi, özellikle yerleşim alanlarında sel ve su baskını riskini artırıyor.

Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek yağışlı sistemin ardından gelecek hafta Türkiye genelinde daha sakin hava koşullarının hakim olması bekleniyor.