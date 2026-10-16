Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu İstanbul'da kuvvetli sağanak beklenirken su baskını riski yeniden artıyor

        İstanbul'da kuvvetli sağanak beklenirken su baskını riski yeniden artıyor

        Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar hafta sonunda da devam edecek. İstanbul'da özellikle Arnavutköy, Çatalca, Büyükçekmece, Şile ve Sarıyer çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Toprağın suya doyması nedeniyle orta kuvvetteki yağışların bile su baskınlarına yol açabileceği belirtilirken, Batı Karadeniz için de taşkın uyarısı yapıldı. Uludağ ve yüksek kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel yazdı

        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı

        Türkiye'de son günlerde etkili olan kuvvetli sağanak yağışlar, dere taşkınlarına ve şehir merkezlerinde su baskınlarına neden olmaya devam ediyor. Hafta sonunda birçok bölgede yağışların etkisini sürdürmesi beklenirken, özellikle İstanbul ve Batı Karadeniz'de toprağın suya doyması yeni taşkın risklerini beraberinde getiriyor. İstanbul'da cumartesi günü bazı bölgelerde metrekareye 20 ila 50 kilogram yağış düşebileceği tahmin edilirken, yüksek kesimlerde ise kar yağışı görülebilecek.

        İSTANBUL'DA BU GECE YAĞIŞLAR KUVVETLENEBİLİR

        İstanbul'da 16 Ekim Cuma gecesi ve 17 Ekim Cumartesi sabahına karşı beklenen yağışların özellikle Arnavutköy, Büyükçekmece ve Çatalca arasındaki bölgede kuvvetli olabileceği değerlendiriliyor.

        Bu gece kent genelinde metrekareye 5 ila 20 kilogram arasında yağış düşmesi bekleniyor. Ancak son günlerdeki yoğun yağışlar nedeniyle toprağın su emme kapasitesinin büyük ölçüde azalması, beklenen yağış miktarından daha ciddi sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir.

        Özellikle yüksek kesimlerden cadde ve sokaklara doğru akan yağmur sularının alçak noktalarda birikerek göllenmelere ve yerel su baskınlarına yol açabileceği belirtiliyor.

        CUMARTESİ GÜNÜ BU İLÇELERE DİKKAT

        İstanbul'da 17 Ekim Cumartesi günü yağışların özellikle Şile, Sarıyer ve Ömerli Barajı çevresinde kuvvetli olması bekleniyor.

        Arnavutköy ve Gaziosmanpaşa çevrelerinde ise orta kuvveti aşan yağışların görülebileceği, toplam yağış miktarının metrekareye 20 ila 50 kilograma ulaşabileceği tahmin ediliyor.

        Toprağın az bulunduğu, asfalt ve beton yüzeylerin yoğun olduğu bölgelerde yağmur suyunun hızla birikmesi, ulaşımda aksamalara neden olabilir.

        Normal koşullarda İstanbul'da günlük yaşamı ciddi ölçüde etkilemesi beklenmeyen bu yağış miktarları, zeminin suya doymuş olması nedeniyle daha büyük risk oluşturuyor. Özellikle önceki yağışlardan kalan su birikintilerinin bulunduğu bölgelerde cumartesi akşamına kadar dikkatli olunması gerekiyor.

        PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLAR ZAYIFLAYACAK

        İstanbul'da yağışların 18 Ekim Pazar sabahına kadar giderek azalan bir tempoyla sürmesi bekleniyor.

        Pazar sabahı ve öğle saatlerinde havanın kısmen açabileceği, akşam saatlerinde ise İstanbul, Tekirdağ ve Kocaeli hattında yeniden hafif yağmur görülebileceği tahmin ediliyor.

        Pazar akşamı beklenen yağışların oldukça zayıf olması öngörülürken, özellikle cumartesi günü yaşanabilecek su baskınlarına karşı önlem alınması önem taşıyor.

        ANKARA VE AFYONKARAHİSAR ARASINDA KUVVETLİ SAĞANAK

        Kuvvetli yağışların etkili olabileceği bir diğer bölge ise Ankara ile Afyonkarahisar arasındaki hat olacak.

        Cuma gecesi beklenen sağanakların özellikle şehirlerarası ulaşımda aksamalara ve yer yer su baskınlarına yol açabileceği değerlendiriliyor.

        Bölgede seyahat edecek sürücülerin yağış nedeniyle oluşabilecek su birikintilerine ve olumsuz yol koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

        BATI KARADENİZ'DE YENİ TAŞKIN RİSKİ

        Batı Karadeniz'de de hafta sonunun yağışlı geçmesi bekleniyor. İnebolu'dan Karasu'ya uzanan kesimde cumartesi günü yeniden sağanak yağış görülecek.

        Özellikle Sakarya çevresinde toprağın suya doymuş olması nedeniyle yağışların zaman zaman kuvvetlenmesi, yeni su baskınları ve dere taşkınlarına neden olabilir.

        Bölgede yağışların pazar sabah saatlerinde kesilmesiyle birlikte hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Ancak cumartesi boyunca taşkın riski bulunan bölgelerde tedbirli olunması gerekiyor.

        ULUDAĞ'DA HAFTA SONU KAR BEKLENİYOR

        Kuvvetli yağışlarla birlikte soğuk hava da etkisini göstermeye başlayacak.

        Bursa'nın yüksek kesimleri ve Uludağ çevresi ile Sakarya-Ankara arasındaki yüksek bölgelerde kar yağışı bekleniyor.

        Özellikle Uludağ'da hafta sonunda kar örtüsü oluşabileceği tahmin ediliyor. Şehirlerarası yollara ve yüksek kesimlere çıkacak sürücülerin araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlamaları öneriliyor.

        GELECEK HAFTA YAĞIŞLARIN ETKİSİ AZALACAK

        Son günlerdeki yoğun yağışlar, su havzalarının yeniden beslenmesini sağlarken kuruyan bazı dere yataklarında da su akışını başlattı.

        Ancak şiddetli yağışların şehirleşmeden kaynaklanan sorunlarla birleşmesi, özellikle yerleşim alanlarında sel ve su baskını riskini artırıyor.

        Hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek yağışlı sistemin ardından gelecek hafta Türkiye genelinde daha sakin hava koşullarının hakim olması bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Van'da kadınlar üretime güç katıyor

        Van'da devlet destekli hayvancılık projelerinden yararlanan kadınlar, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde üstlendikleri rolle hem aile ekonomilerine katkı sağlıyor hem de kırsal üretimin sürdürülmesinde önemli görev alıyor (AA)

        #İstanbul sağanak
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'