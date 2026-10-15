Antalya'nın Aksu ilçesinde daha önce kirlilik haberlerinin ardından temizlenen Kumköy sahili, yeniden kendi haline bırakıldı. Caretta carettaların yuvalama alanında, günlerdir biriken çöpler toplanmadı. Çöp kutularının da bulunmadığı kumsalda; plastik ve cam şişeler, poşetler, yiyecek ambalajları ve... Daha Fazla Göster

Antalya'nın Aksu ilçesinde daha önce kirlilik haberlerinin ardından temizlenen Kumköy sahili, yeniden kendi haline bırakıldı. Caretta carettaların yuvalama alanında, günlerdir biriken çöpler toplanmadı. Çöp kutularının da bulunmadığı kumsalda; plastik ve cam şişeler, poşetler, yiyecek ambalajları ve sigara izmaritleri görüldü.(DHA) Daha Az Göster