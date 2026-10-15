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        Haberler Gündem Kış Lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman hangi ay başlayacak, ne zaman bitecek?

        Kış Lastiği ne zaman takılacak? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman hangi ay başlayacak, ne zaman bitecek?

        Ekim ayıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi, trafikte kış dönemine yönelik hazırlıkları da beraberinde getirdi. Araçlarını soğuk hava ve zorlu yol koşullarına uygun hale getirmek isteyen sürücüler, kış lastiği uygulamasına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. 2026-2027 sezonunda geçerli olacak zorunluluğun başlangıç tarihi, uygulama süresi ve kapsamı özellikle ticari araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Karlı, buzlu ve yağışlı yollarda sürüş güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında sürücülerin belirlenen takvime uyması gerekiyor. Peki, 2026 kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlayacak? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek, özel araçlar için de geçerli mi? İşte yeni dönemin kış lastiği takvimine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Kış Lastiği ne zaman takılacak?

        Ekim ayıyla birlikte sıcaklıkların düşmesi, trafikte kış dönemine yönelik hazırlıkları da beraberinde getirdi. Araçlarını soğuk hava ve zorlu yol koşullarına uygun hale getirmek isteyen sürücüler, kış lastiği uygulamasına ilişkin ayrıntıları araştırmaya başladı. 2026-2027 sezonunda geçerli olacak zorunluluğun başlangıç tarihi, uygulama süresi ve kapsamı özellikle ticari araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Karlı, buzlu ve yağışlı yollarda sürüş güvenliğini artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında sürücülerin belirlenen takvime uyması gerekiyor. Peki, 2026 kış lastiği uygulaması hangi tarihte başlayacak? Kış lastiği zorunluluğu ne zaman bitecek, özel araçlar için de geçerli mi? İşte yeni dönemin kış lastiği takvimine ilişkin detaylar...

        KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.

        KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?

        2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.

        Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.

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