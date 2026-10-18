Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alanını su bastı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. Ekiplerin çalışmaları sonucu alanda biriken su tahliye edildi.
Giriş: 18 Ekim 2026 - 03:25 Güncelleme:
Olay, akşam saatlerinde kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanında su baskını yaşandı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadır alanında biriken su tahliye edildi
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