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        Haberler Gündem Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alanını su bastı

        Mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadır alanını su bastı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanını su bastı. Ekiplerin çalışmaları sonucu alanda biriken su tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 03:25 Güncelleme:
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        Tarım işçilerinin kaldığı çadır alanını su bastı

        Olay, akşam saatlerinde kırsal Kurşunlu Mahallesi’nde meydana geldi. İnegöl'de etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Yaklaşık 1000 mevsimlik tarım işçisinin kaldığı çadır alanında su baskını yaşandı. İhbar üzerine bölgeye İnegöl Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çadır alanında biriken su tahliye edildi

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        #Bursa
        #Sel
        #haberler
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