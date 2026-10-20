Mezitli'deki ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap bulundu
Mersin'in Mezitli ilçesinde bir ekmek fırınına düzenlenen operasyonda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan işletme sahibi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
Giriş: 20 Ekim 2026 - 22:16 Güncelleme:
Mersin'in Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda bir ekmek fırınında 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Mezitli ilçesindeki bir ekmek fırınına operasyon düzenlendi.
FIRINDA 4 BİN 800 UYUŞTURUCU HAP BULUNDU
Dedektör köpeğinin de kullanıldığı işletmedeki aramalarda 4 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında iş yeri sahibi M.N.A. gözaltına alındı.
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İŞLETME SAHİBİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.N.A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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