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        Haberler Gündem Milas Belediyesi soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı, sayı 35'e yükseldi

        Milas Belediyesi soruşturmasında 6 kişi daha gözaltına alındı, sayı 35'e yükseldi

        Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlunun da bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 19:44 Güncelleme:
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        Milas Belediyesi'ne operasyonda 35 gözaltı

        Muğla'nın Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi. Aralarında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T.'nin de bulunduğu şüpheliler hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları bulunuyor.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'nde düzenlenen iş deneyim belgeleri ve ihale evrakına ilişkin soruşturma başlatıldı. Şirketler tarafından sunulan ihale evrakının sahte olduğu ve bu evrak üzerinden iş deneyim belgeleri düzenlendiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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        Muğla, Adana, Ankara, Bursa, Elazığ, Hakkari, İstanbul, Gaziantep, Kilis, Kocaeli, Manisa, Van ve Ordu'da düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 29'u yakalandı. İlk etapta gözaltına alınanlar arasında Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve oğlu D.T. de yer aldı.

        35 SAHTE İŞ DENEYİM BELGESİ İDDİASI

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, 13 ilde 35 şüpheli hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Soruşturma kapsamında Milas Belediyesi tarafından 34 şirkete ait, içerik itibarıyla sahte olduğu belirtilen 35 iş deneyim belgesi düzenlendiğinin tespit edildiği açıklandı.

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        Başsavcılık, söz konusu belgelerde gerçekte yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterilen işlerin toplam ihale bedelinin 2 milyar 579 milyon 555 bin 355 lira olduğunu bildirdi.

        3,7 MİLYAR LİRALIK İHALE DETAYI

        Açıklamada, sahte olduğu değerlendirilen iş deneyim belgelerini alan şirketlerin kamuya ait 25 ihaleye katıldığı, bir şirketin ise bu ihalelerden birini kazandığı belirtildi. Söz konusu ihalelerin toplam bedelinin 3 milyar 714 milyon 262 bin 711 lira 18 kuruş olduğu kaydedildi.

        İş deneyim belgesi başvurusu yapan bazı şirketlerin hesap numaraları, vergi kimlik numaraları ve IBAN bilgilerinin aynı olduğu, ayrıca şirket çalışanı olarak gösterilen kişilerin de örtüştüğü tespit edildi.

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        Başsavcılık, bu şekilde kurulan hayali şirketlerin piyasa değerlerinin olduğundan yüksek gösterilerek üçüncü kişilere devredildiğini, bazı şirketlerin ise söz konusu belgeler aracılığıyla doğrudan veya dolaylı olarak toplam 342 milyon 880 bin liralık sermaye artışı sağladığını açıkladı.

        GÖZALTI SAYISI 35'E YÜKSELDİ

        Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 6 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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