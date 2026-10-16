Of Hayrat Cemiyeti’nin Ahde Vefa Gecesi'nde eğitime 85 milyon TL destek

Of Hayrat Cemiyeti tarafından düzenlenen “Ahde Vefa Gecesi”, İstanbul’da yaklaşık 500 davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Cemiyet Başkanı Emrullah Tellioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen gece; siyaset, bürokrasi, iş, akademi, sanat ve spor dünyasından çok sayıda ismi aynı çatı altında buluşturdu.

1967 yılından bu yana hemşehrilik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünü yaşatan Of Hayrat Cemiyeti’nin gecesinde, cemiyetin eğitim çalışmalarından kültürel ve sosyal faaliyetlerine, gelecek dönem projelerinden yeni yatırımlarına kadar yürüttüğü çalışmalar da paylaşıldı.

Gecenin en önemli gündemlerinden biri eğitim oldu. Her yıl 650 ila 1000 üniversite öğrencisine burs sağlayan ve kuruluşundan bugüne yaklaşık 15 bin öğrencinin eğitimine katkı sunan cemiyet için gece boyunca 85 milyon TL bağış toplandı. Elde edilen kaynağın başta öğrencilerin eğitimine destek olmak üzere cemiyetin çalışmalarının geliştirilmesinde kullanılması hedefleniyor.

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"VEFA, BİZE EMEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDEBİLMEKTİR"

Gecede konuşan Of Hayrat Cemiyeti Başkanı Emrullah Tellioğlu, cemiyetin yalnızca hemşehrileri buluşturan bir yapı değil, kuşaklar boyunca devam eden güçlü bir dayanışma geleneğinin temsilcisi olduğunu belirtti.

Tellioğlu, “Biz büyük, kocaman bir aileyiz. Aynı çatı altında buluşan, aynı değerleri paylaşan bir aileyiz. Bugün burada yalnızca geçmişimizi hatırlamak için değil, bize bırakılan emanete sahip çıkmak için bir aradayız.

Vefa, geçmişi unutmamaktır. Vefa, geride bırakılan emaneti korumaktır. Vefa, bizim için emek verenlere teşekkür edebilmektir” dedi.

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Of insanının Türkiye’nin dört bir yanında siyasetten bürokrasiye, sanayiden akademiye, iş dünyasından spora kadar birçok alanda önemli başarılara imza attığına dikkat çeken Tellioğlu, “Bu başarıların arkasında çalışmak kadar birbirine sahip çıkma, dayanışma ve memleket bağını koruma kültürü de var. Bizim görevimiz bu birlikteliği daha da güçlendirmek ve bizden sonraki nesillere taşımaktır” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. ALİ AKYÜZ, ONURSAL BAŞKAN İLAN EDİLDİ

Gecenin anlamlı anlarından biri de Prof. Dr. Ali Akyüz’ün Of Hayrat Cemiyeti Onursal Başkanı ilan edilmesi oldu. Geçmişte Of Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanlığı görevini üstlenen Akyüz, 1987 yılında Of Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın kuruluş sürecini başlatan yönetimin de başkanlığını yaptı.

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Genel cerrahi alanındaki akademik kariyerinin yanı sıra Türkiye’de cerrahi gastroenteroloji ve endoskopi alanının gelişimine öncülük eden çalışmalara imza atan Akyüz’e, Of Hayrat camiasına uzun yıllar boyunca sunduğu hizmetler dolayısıyla Onursal Başkanlık unvanı verildi.

PANELDE AHDE VEFA VE OFLULARIN BİRLİKTELİĞİ KONUŞULDU

Gecede ayrıca Of’un tarihi birikimi, hemşehrilik kültürü ve dayanışma geleneğinin ele alındığı bir panel düzenlendi. Sunucu Bahar Özmen’in moderatörlüğündeki panelde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Trabzon Milletvekili ve önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Of Hayrat Cemiyeti Onursal Başkanı Prof. Dr. Ali Akyüz, İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, Emekli Tümamiral ve akademisyen Prof. Dr. Cihat Yaycı, Of Hayrat Cemiyeti Başkanı Emrullah Tellioğlu, Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu yer aldı.

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Konuşmacılar, Ahde Vefanın toplumsal hafızanın ve dayanışma kültürünün korunmasındaki önemine, Of’luların geçmişten bugüne taşıdığı birlik ve beraberlik anlayışına ve güçlü hemşehrilik bağlarına dikkat çekti. Bu birlikteliğin korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine vurgu yapıldı.

“CEMİYETTE MUHABBET” 99’UNCU PROGRAMA ULAŞTI

Of Hayrat Cemiyeti’nin her salı gerçekleştirdiği “Cemiyette Muhabbet” programı, 99’uncu buluşmasına ulaştı. Akademisyenlerden sanatçılara, iş insanlarından kanaat önderlerine kadar farklı alanlardan konukları hemşehrilerle buluşturan program, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı güçlü bir kültür ve iletişim platformu olarak devam ediyor.

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GENÇLERDEN KADINLARA YIL BOYUNCA ETKİNLİK

Eğitim çalışmalarının yalnızca burs desteğiyle sınırlı olmadığını belirten Tellioğlu, her ay üniversite öğrencilerine yönelik kahvaltılı Kariyer Günleri düzenlediklerini söyledi.

Programlarda öğrenciler, farklı alanlarda başarı kazanmış konuşmacılarla bir araya gelerek meslek seçimi, kariyer planlaması ve iş hayatına ilişkin deneyimleri doğrudan dinleme fırsatı buluyor. Cemiyet bünyesinde her ay yalnızca kadınların katılımıyla kahvaltılı, müzikli ve konuk konuşmacıların yer aldığı özel programlar da gerçekleştiriliyor.

Geleneksel hale gelen etkinlikler kapsamında her yıl yaklaşık 1000 kişinin katıldığı iftar programı düzenlenirken, Of’un düşman işgalinden kurtuluşu da her yıl 28 Şubat’ta yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı programla kutlanıyor.

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Kültürel değerlerin yeni kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında ise cemiyet bünyesindeki horon kursunda yaklaşık 10 yıldır horon ve halk oyunları eğitimi veriliyor.

YENİ KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN HAZIRLIK

Of Hayrat Cemiyeti’nin önümüzdeki dönem hedefleri arasında yeni kültür merkezi projesi de yer alıyor. Cemiyetin mevcut gayrimenkullerini geliştirmeye ve gayrimenkul varlığını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Tellioğlu, yeni kültür merkezinin eğitim, kültür ve sosyal faaliyetlerin önemli buluşma noktalarından biri olacağını ifade etti.

Tellioğlu konuşmasında, “Önümüzde kültür merkezi projemiz var. Bu proje tamamlandığında cemiyetimize ve hemşehrilerimize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yapı kazandıracağız. Gençlerimizin, kadınlarımızın, öğrencilerimizin ve tüm hemşehrilerimizin bir araya gelebileceği yaşayan bir merkez oluşturmak istiyoruz” dedi.

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