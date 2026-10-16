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        Haberler Gündem Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste 18 öğrenci yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde kamyonla çarpışan minibüste 18 öğrenci yaralandı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 23:44 Güncelleme:
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        Ordu'da feci kaza: 1 ölü, 23 yaralı

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 18'i öğrenci 23 kişi yaralandı. Fatsa-Kumru-Korgan karayolunda meydana gelen kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Fatsa-Kumru-Korgan karayolunun Ayazlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

        M.A.Ö. yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. H.İ.A. idaresindeki yolcu minibüsü, yol üzerinde duran kamyona çarptı.

        18'İ ÖĞRENCİ 23 KİŞİ YARALANDI

        Çarpışmanın ardından minibüste yolcu olarak bulunan 63 yaşındaki Ş.S. hayatını kaybetti. Kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste bulunanlar arasında 18'i öğrenci toplam 23 kişi yaralandı.

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        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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