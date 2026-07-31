Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-12 Ağustos'ta "https://www.turkiye.gov.tr/ sahil guvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor.

Başvuruyla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

JANDARMANIN SAĞLIK PERSONELİ TEMİNİ İÇİN SBÜ'YE 30 ÖĞRENCİ ALINACAK

Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) 30 öğrenci alımı yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

Bu kapsamda, muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 16, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 1'i kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 erkek öğrenci alınacak.

Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

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