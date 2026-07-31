Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak

        Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı yapılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 06:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş alınacak

        Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, başvurular 3-12 Ağustos'ta "https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu" internet adresi üzerinden e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

        Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek, en az lise mezunu ve 27 yaşını bitirmemiş (1 Ocak 1999 ve daha sonra doğmuş olanlar), askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmaları gerekiyor.

        Başvuruyla ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna "www.sg.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

        JANDARMANIN SAĞLIK PERSONELİ TEMİNİ İÇİN SBÜ'YE 30 ÖĞRENCİ ALINACAK

        Jandarma Genel Komutanlığınca muvazzaf tabip subay, diş tabibi subay ve sağlık astsubayı temini için Sağlık Bilimleri Üniversitesine (SBÜ) 30 öğrenci alımı yapılacak.

        Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma Genel Komutanlığının sağlık personeli ihtiyacının karşılanması amacıyla 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre SBÜ'ye öğrenci temin edilecek.

        Bu kapsamda, muvazzaf tabip subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Tıp Fakültesine 3'ü kadın 16, muvazzaf diş tabibi subay olarak görev yapmak üzere SBÜ Gülhane Diş Hekimliği Fakültesine 1'i kadın 4, muvazzaf sağlık astsubayı olarak görev yapmak üzere de SBÜ Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokuluna 10 erkek öğrenci alınacak.

        Temine ilişkin detaylara "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.sbu.edu.tr" internet sitelerinden ulaşılabilecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Otomobili dans ederek kullanmıştı!

        Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, otomobili dans ederek kullanan ve gözaltına alınan sürücü 19 yaşındaki Recai Selim Ş.'ye, çeşitli suçlardan 103 bin 965 lira ceza kesilip, ehliyetine el konuldu(DHA)

        #Resmi Gazete
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hamas silahsızlanacak
        Donald Trump: Hamas silahsızlanacak
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Öğrenci affı TBMM'de kabul edildi
        Oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
        Oto galeriye silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Cem Küçük gözaltına alındı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Hüseyin Başaran tutuklandı
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        Beşiktaş, Danimarka'da turu söktü aldı!
        İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına karşı uyardı
        İsrail'in sahte bayrak operasyonlarına karşı uyardı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Trabzonspor'dan tatsız prova!
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Anket: Amerikan halkının saldırılara desteği azaldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Başakşehir Avrupa'ya veda etti!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek