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        Haberler Gündem Sakarya Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerini durdurdu

        Sakarya Valiliği, şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerini durdurdu

        Sakarya'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine 17-18 Ekim tarihlerinde iki gün ara verildi. Valilik, özel kurslar, rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve çeşitli sınavların da karar kapsamında olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 20:57 Güncelleme:
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        Sakarya'da eğitime iki gün ara

        Sakarya'da beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim faaliyetlerine iki gün ara verilmesi kararlaştırıldı. Sakarya Valiliği, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte etkili olması beklenen yağışların günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceğini ve ulaşımda aksamalara yol açabileceğini bildirdi. Olası risklere karşı alınan tedbirler kapsamında, belirlenen eğitim faaliyetleri 17-18 Ekim tarihlerinde durduruldu.

        HANGİ EĞİTİM KURUMLARI TATİL EDİLDİ?

        Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarının oluşturabileceği riskleri önlemek amacıyla resmi ve özel eğitim kurumlarının bazı faaliyetlerine iki gün ara verildiği belirtildi.

        Karar kapsamında rehabilitasyon merkezleri, kreşler, gündüz bakımevleri, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Motorlu Taşıt Sürücü Kursları (MTSK) dahil olmak üzere çeşitli kurs ve sınavlar yer alıyor.

        Ayrıca uygulamalı ve yüz yüze eğitim faaliyetlerinin de 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmeyeceği bildirildi.

        TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE KAPANAN YOL AÇILDI

        Öte yandan Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçelerini birbirine bağlayan yolda, sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.

        Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yol, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

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