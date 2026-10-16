Şanlıurfa ve Antalya'daki operasyonda 20 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu
Şanlıurfa merkezli olarak Antalya'da da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına da tedbir uygulandı
Şanlıurfa merkezli olarak Antalya'da da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
7 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olduğu belirlenen 6 araç ve 1 taşınmaza el konuldu.
El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğu belirtildi.
BANKA HESAPLARI VE KRİPTO PARA CÜZDANLARINA TEDBİR
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına da tedbir uygulandı.
Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.