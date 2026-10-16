Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Şanlıurfa ve Antalya'daki operasyonda 20 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu

        Şanlıurfa ve Antalya'daki operasyonda 20 şüpheli tutuklandı, mal varlıklarına el konuldu

        Şanlıurfa merkezli olarak Antalya'da da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı. Şüphelilere ait yaklaşık 7 milyon lira değerindeki 6 araç ve 1 taşınmaza el konulurken, banka hesapları ile kripto para cüzdanlarına da tedbir uygulandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yasa dışı bahis operasyonunda 20 tutuklama

        Şanlıurfa merkezli olarak Antalya'da da gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 22 şüphelinin adli işlemleri tamamlandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 20'si tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 7 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

        7 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

        Yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilere ait olduğu belirlenen 6 araç ve 1 taşınmaza el konuldu.

        El konulan mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 7 milyon lira olduğu belirtildi.

        BANKA HESAPLARI VE KRİPTO PARA CÜZDANLARINA TEDBİR

        Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına da tedbir uygulandı.

        Şanlıurfa ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muş'un 250 köyünde 11 bin 500 öğrenciye ulaştı

        Muş'ta çocuklara okuma alışkanlığı kazandırılması ve kütüphane hizmetlerinin kırsala ulaştırılması amacıyla 2022'den bu yana 250 köye giden gezici kütüphane, yaklaşık 11 bin 500 öğrenciyi kitaplarla buluşturdu

        #Şanlıurfa
        #yasa dışı bahis
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        İstanbul'da hafta sonu yağış alarmı
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kamboçya Başbakanı ile görüştü
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Beşiktaş, EuroLeague'de Bayern Münih'i devirdi!
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 5'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        Tasarruf finansmanında sözleşmeler değişmeyecek
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        İzleme Komisyonu için kritik süreç
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        "Keşke Metin hocanın ayrılığı olmasaydı!"
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'