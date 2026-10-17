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        Haberler Gündem Trafik Şile'de iki bölgede toprak kaydı; yol trafiğe kapandı

        Şile'de iki bölgede toprak kaydı; yol trafiğe kapandı

        İstanbul'da etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle, Şile'de iki toprak kayması meydana geldi. Çalışmalar sonucu bir yol trafiğe açılırken, diğer yolda çalışmalar sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 17:16 Güncelleme:
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        Şile'de iki toprak kayması! Yol kapandı

        Şile iki bölgede toprak kaydı. Yol trafiğe kapandı. Çalışma başlatıldı.

        Şile Ağva Yolu Şuayipli mevkiinde yoğun yağış nedeniyle toprak kaydı. Yol trafiğe kapandı.

        Ekiplerin çalışmasıyla yol temizlenerek kontrollü şekilde trafiğe açıldı.

        Kadıköy Mahallesi ile Büyük Bucaklı Mahallesi arasındaki yolda da toprak kaydı. Yol trafiğe kapandı. Bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Çalışmalar sürüyor.

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        #Şile
        #toprak kayması
        #sağanak yağmur
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