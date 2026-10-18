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        Haberler Gündem Şile'de şiddetli yağış nedeniyle cadde ulaşıma kapandı

        Şile'de şiddetli yağış nedeniyle cadde ulaşıma kapandı

        İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış sonrasında Şile Ahmetli Mahallesi'nde bulunan derenin taşması sonucu Üsküdar Caddesi ulaşıma kapandı. Bölgede ekiplerin yol açma ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 05:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Şile'de cadde ulaşıma kapandı

        İstanbul genelinde etkisini gösteren olumsuz hava koşulları Şile’de hayatı olumsuz etkiledi.

        Şile’ye bağlı Ahmetli Mahallesi Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan dere, sağanak yağışın ardından taştı. Derenin taşmasıyla birlikte cadde kısa sürede suyla kaplanırken, yol güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve kolluk kuvvetlerine bağlı ekipler, iş makineleriyle derede ve caddede tahliye çalışmalarına başladı. Ekiplerin yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.

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        #Şile
        #yağış
        #Sel
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