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        Haberler Gündem Alihan Kuriş operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

        Alihan Kuriş operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda, 38 şüpheliden 22'si gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüpheli aranıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19 Ekim 2026 - 08:27 Güncelleme:
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        Alihan Kuriş operasyonu: 22 şüpheli gözaltında

        Ankara merkezli 12 ilde 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Ankara merkezli 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

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        Haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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        #Alihan Kuriş
        #operasyon
        #son dakika haberi
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