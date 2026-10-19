Ankara merkezli 12 ilde 'Alihan Kuriş suç örgütü'ne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik, 'Suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanununa muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, Ankara merkezli 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi.

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Haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilirken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.