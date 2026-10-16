Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Bekir Bayrakdar atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında atama ve görevden alımlar gerçekleşti. Yapılan atama ve görevden alımlar şu şekilde;

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına, Adnan Yılmaz, Dışişleri Bakanlığında açık bulunan Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürlüğüne, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı atandı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA PERVİN OYMAK ATANDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Vildan Satık görevden alındı ve bu suretle boşalan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcılığına Pervin Oymak atandı.

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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne Can Atilla, Milli Savunma Bakanlığında açık bulunan Personel Genel Müdürlüğüne Cüneyt Epcim, Vakıflar Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ise Suat Faruk Giray atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan 6'ncı Bölge Müdürlüğüne Mehmet Akif Kaygusuz, 9’uncu Bölge Müdürlüğüne Ömer Açıkgöz, atandı.

TİCARET BAKANLIĞINDA ATAMALAR

Ticaret Bakanlığında açık bulunan İthalat Genel Müdür Yardımcılığına Tuba Hatipoğlu, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına Ayşegül Şahinoğlu Yerdeş atanırken, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına Ertuğrul Karatay atandı.

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HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCILIĞINA BEKİR BAYRAKDAR ATANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atandı.

BEKİR BAYRAKDAR KİMDİR?

1971 yılında Kocaeli’de doğan Bekir Bayrakdar, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1996 yılında Hesap Uzmanları Kurulunda başlayan Bayrakdar, 2004 yılına kadar Hesap Uzman Yardımcısı ve Hesap Uzmanı olarak görev yaptı.

2004-2008 yılları arasında Kocaeli Vergi Dairesi Başkanlığında Defterdar Yardımcısı, Gelir İdaresi Grup Müdürü ve Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yapan Bayrakdar, 2008-2014 yılları arasında İstanbul Defterdarı olarak çalıştı. 2014-2015 yıllarında Muhasebat Genel Müdürü, 2015-2019 yılları arasında ise İstanbul Vergi Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 2019 yılında Gelir İdaresi Başkanlığına atanan Bayrakdar, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına atanmasına kadar bu görevini sürdürdü. 22 Eylül 2023 tarihinde ASELSAN Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Bayrakdar, Mayıs 2026 itibarıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de üstlendi. Yeminli Mali Müşavirlik sertifikası ve Bağımsız Denetçilik lisansı bulunan Bekir Bayrakdar, kamu maliyesi, vergi yönetimi ve finans alanlarında uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimine sahip.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.