Sakarya'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) turuncu uyarı yaptığı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da yaşayan vatandaşların tedbirli davranmalarını istedi.

Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

İSTANBUL'DA 46 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Biz İçişleri Bakanlığı olarak selin, sağanak yağışların başlamasından ilk andan itibaren Ankara'da Kriz Koordinasyon ve AFAD Koordinasyon Merkezimizde bütün illerimizde çalışmaya başladık. Sahadaki çalışmalar yakından koordine edilmiş oldu. Bugün İstanbul'da tüm ilgili kurumların katılımıyla 46 bin personelimiz görev yapıyor.

Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ediyor, gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve öncülüğünde birimlerimiz ve kurumlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

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SAKARYA'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

Sakarya'da da dün itibarıyla turuncu uyarı verilmiş. Yarın da turuncu uyarı devam ediyor. Vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Kurumlara da uyarı mesajları gönderildi. Okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 275 kilogram, Karasu'ya ise 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük miktarda yağışlar. Ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor.

865 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 5 KÖPRÜ YIKILDI

Bununla birlikte çevremizdeki illerden de destek ekiplerini buraya koordine etmiş durumdayız. 1621 personel ve araçlarımızla birlikte krizi yönetmeye ve koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz.

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Şu ana kadar 641 ihbar gelmiş durumda. 865 kişi tahliye edilmiştir. 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Hayvan telefi ve ulaşımda aksamalar var.

YAĞIŞLARIN ARDINDAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında. Bu yağışların arkası kesildikten sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak.

Bu çalışmalar esnasında devletimizin diğer kurumları da canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürü de aramızda. Onlar da 44 araç ve 100 personelle çalışmalarını sürdürüyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak DSİ'ye 140 araç tahsis ettik.

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TURUNCU UYARI VERİLEN İLLERE KRİTİK ÇAĞRI

Bu önleyici çalışmaların büyük kıymeti var. Aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda.

Bu çalışmalar çerçevesinde AFAD ekibimize, büyükşehir ve ilçe belediye çalışanlarımıza, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli, afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler.