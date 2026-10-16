Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem İçişleri Bakanı Çiftçi'den kritik uyarılar

        İçişleri Bakanı Çiftçi'den kritik uyarılar

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sakarya'da açıklamalarda bulundu. "5 ilimiz için turuncu uyarı verildi, tehlike henüz geçmiş değil" diyen Bakan Çiftçi "Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 16:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti

        Sakarya'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) turuncu uyarı yaptığı İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa'da yaşayan vatandaşların tedbirli davranmalarını istedi.

        Bakan Çiftçi'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

        İSTANBUL'DA 46 BİN PERSONEL GÖREV YAPIYOR

        Biz İçişleri Bakanlığı olarak selin, sağanak yağışların başlamasından ilk andan itibaren Ankara'da Kriz Koordinasyon ve AFAD Koordinasyon Merkezimizde bütün illerimizde çalışmaya başladık. Sahadaki çalışmalar yakından koordine edilmiş oldu. Bugün İstanbul'da tüm ilgili kurumların katılımıyla 46 bin personelimiz görev yapıyor.

        Sayın Cumhurbaşkanımız sürecin başından itibaren bütün olayları yakından takip ediyor, gerekli talimatları veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve öncülüğünde birimlerimiz ve kurumlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz.

        REKLAM

        SAKARYA'DA OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ

        Sakarya'da da dün itibarıyla turuncu uyarı verilmiş. Yarın da turuncu uyarı devam ediyor. Vatandaşlarımıza SMS yoluyla bilgilendirme yapıldı. Kurumlara da uyarı mesajları gönderildi. Okullar 2 gün süreyle tatil edildi.

        Dünkü turuncu kod neticesinde Ferizli ilçemizde metrekareye 275 kilogram, Karasu'ya ise 224 kilogram yağış düşmüş durumda. Bunlar büyük miktarda yağışlar. Ne kadar tedbirli olmamız gerektiğini bizlere hatırlatıyor.

        865 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ, 5 KÖPRÜ YIKILDI

        Bununla birlikte çevremizdeki illerden de destek ekiplerini buraya koordine etmiş durumdayız. 1621 personel ve araçlarımızla birlikte krizi yönetmeye ve koordinasyonu sağlamaya gayret ediyoruz.

        REKLAM

        Şu ana kadar 641 ihbar gelmiş durumda. 865 kişi tahliye edilmiştir. 2 yapı ve 5 köprü yıkılmış durumda. Elektrik, su ve telefon kesintileri yaşanıyor. Ekili dikili alanlarda zarar meydana gelmiş durumda. Hayvan telefi ve ulaşımda aksamalar var.

        YAĞIŞLARIN ARDINDAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

        Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimizin yanında. Bu yağışların arkası kesildikten sonra hem hasar tespit çalışmalarımız hem de zarar tespit komisyonlarımız sahada çalışmalara başlayacak.

        Bu çalışmalar esnasında devletimizin diğer kurumları da canla başla çalışmaya gayret ediyorlar. Şu anda DSİ Genel Müdürü de aramızda. Onlar da 44 araç ve 100 personelle çalışmalarını sürdürüyorlar. İçişleri Bakanlığı olarak DSİ'ye 140 araç tahsis ettik.

        REKLAM

        TURUNCU UYARI VERİLEN İLLERE KRİTİK ÇAĞRI

        Bu önleyici çalışmaların büyük kıymeti var. Aldığımız tedbirler neticesinde çok daha fazla olabilecek can ve mal kayıplarının önüne geçilmiş durumda.

        Bu çalışmalar çerçevesinde AFAD ekibimize, büyükşehir ve ilçe belediye çalışanlarımıza, Karayolları Bölge Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İçişleri Bakanlığımızın bütün personeli, afetin daha az zarar ve ziyanla atlatılması noktasında elinden gelen tüm imkanları seferber ediyor.

        Turuncu uyarı verilen illerimizde vatandaşlarımız evlerinden çıkmasınlar, araçlarını güvenli yerlere park etsinler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türk senaristlerin hikayeleri Fransa'da dünya sahnesine çıkacak

        Series Mania Institute ve Sinema Genel Müdürlüğü ortaklığıyla düzenlenen Serial Bridges İstanbul programının başvuruları başladı. Seçilecek 6 mini dizi projesi, Series Mania Forum'da uluslararası yapımcı ve yatırımcılara sunulacak

        #haberler
        #Sel
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Bakan Çiftçi 5 ile dikkat çekti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fon' açıklaması
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde karar
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten fon düzenlemesi açıklaması
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Afette can kaybı 4'e çıktı! İstanbul'da 3 kayıp aranıyor
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        Öyle kaçırıldı böyle kurtarıldı! O anlar kamerada
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        İsmail Kartal'dan kadro kararı!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Köprü yıkıldı! Evde mahsur kaldılar... 2'si çocuk 8 kişiydi...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Gültekin'e veda
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        G.Saray lige konsantre! Rakip G.Birliği
        Alpay'a veda
        Alpay'a veda
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        CHP'de 48 isim ihraç edildi
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        2027 bütçe açığı beklentisi yüzde 3.5
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        G.Saray'da Leroy Sane endişesi!
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Sahte kimlikle ameliyat masasında yakalandı
        Soner Olgun vefat etti
        Soner Olgun vefat etti
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Ağırel, Sarıgül ve 4 kişi gözaltında
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'
        Tesla'nın yeni otomobili 'uçuyor'