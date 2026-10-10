Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında 'Rüşvet', 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen Mehmet Necati Yağcı, Harika Akkaya, Murat Koçak ve Süleyman Özen tutuklandı. Ali Turan, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu, Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir ve Halit Akın hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.