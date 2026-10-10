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        Haberler Gündem Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama

        Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturmada 4 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Cafer Mahiroğlu hakkında yürütülen soruşturmada, adliyeye sevk edilen toplam 12 kişiden 4'ü tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 00:07 Güncelleme:
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        Mahiroğlu soruşturmasında 4 tutuklama

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cafer Mahiroğlu hakkında 'Rüşvet', 'İhaleye Fesat Karıştırma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, Halk TV'ye ve Mahiroğlu'nun ilişkili olduğu diğer şirketlere TMSF kayyım olarak atandı.

        Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişi bugün İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

        4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        DHA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen Mehmet Necati Yağcı, Harika Akkaya, Murat Koçak ve Süleyman Özen tutuklandı. Ali Turan, Armağan Küçük, Mediha Burumoğlu, Erkan Yağcı, Hasan Özdemir, İbrahim Özdemir, Mustafa Özdemir ve Halit Akın hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

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