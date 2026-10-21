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        Haberler Gündem Anayasa 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis

        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis

        Antalya'da, birlikte yaşadığı kadının 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan tutuksuz sanık O.E.'ye, 30 yıl hapis cezası verildi. Sanığın cezasında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Ekim 2026 - 15:00 Güncelleme:
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        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis

        Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık O.E. katılmadı, taraf avukatları ile anne S.Ş. salonda hazır bulundu.

        CEZA 33 YIL 9 AYA YÜKSELTİLDİ

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık O.E.'yi "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 18 yıl hapse çarptırdı. Ceza, mağdurun 12 yaşından küçük olması, tehdit ve eylemin birden fazla kez gerçekleşmesi nedeniyle 33 yıl 9 aya yükseltildi.

        Anne S.Ş., yaşadıklarını anlattı.
        Anne S.Ş., yaşadıklarını anlattı.

        'İNDİRİMSİZ' 30 YIL HAPİS VERİLDİ

        AA'da yer alan habere göre yasa gereği hapis cezasını gerektiren bir suç için belirlenen cezanın 30 yıldan fazla olamayacağı gerekçesiyle ceza 30 yıla indirildi. Sanığın cezasında herhangi bir takdir indirimi uygulanmadı.

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        YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

        Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

        ÇOCUK OLAYI REHBER ÖĞRETMENİNE ANLATTI

        Müşteki avukatı Fatma Hande Amioğlu, duruşma sonrası gazetecilere, çocuğun yaşadıklarını rehber öğretmenine anlatması üzerine olayın ortaya çıktığını söyledi. Mağdur çocuğun sanıktan korkması nedeniyle defalarca suçu gizlemeye çalıştığını belirten Amioğlu, "Çocuk İzlem Merkezi’ndeki pedagoglar eşliğinde ifadesi alınınca tüm gerçekler ortaya çıktı. Bu suretle yargılama neticelendirildi" dedi.

        "ÇOCUK ŞUBEDEN GELEN TELEFONLA ÖĞRENDİM"

        Anne S.Ş. ise önceki evliliğinden biri kız olmak üzere iki çocuğunun olduğunu belirterek, yıllar sonra sanıkla tanışarak dini nikahla birlikte yaşamaya başladıklarını söyledi.

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'den gelen telefonla durumu öğrendiğini anlatan anne, "Kızım rehberlik öğretmenine yaşadığı olayları anlatmış. Rehberlik öğretmeni Çocuk Şubeye haber veriyor. Çocuk şube beni aradı ve adli süreci başlattım." dedi.

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        "YAŞADIĞIMI KİMSE YAŞAMASIN"

        Sanığın baskı uygulamasına rağmen şikayetten vazgeçmediğini, dava sürecinde sanık tarafından kaçırıldığını ve darp edildiğini dile getiren anne, şunları kaydetti:

        "Bununla ilgili mahkemeler görüldü, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şiddet gibi suçlardan hapis cezaları aldı. Evimi, her şeyimi kaybettim ama sonuna kadar çocuğumun arkasında durdum. Çocuğum ve benim için yıpratıcı bir savaştı.

        Sonunda avukatım ve deliller sayesinde bunu ispatladık. Yaşadığımı kimse yaşamasın. Bu karar örnek teşkil etmeli, hiç kimse hiç kimsenin çocuğuna el uzatmamalı. İyi ki adalet var iyi ki bu devletin savcıları var."

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