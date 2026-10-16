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        Haberler Gündem Hava Durumu Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı

        Türkiye'yi etkisi altına alan serin ve yağışlı hava, Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışını da beraberinde getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 10:19 Güncelleme:
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        Bolu'ya kar yağdı

        Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya ve Sarıalan bölgesi ile Gerede Arkut Dağı'na kar yağdı.

        Kartalkaya'da dün etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla Kartalkaya'daki yeşil alanlar ve binaların çatıları ince beyaz örtüyle kaplanmaya başladı.

        Kar yağışı, Sarıalan bölgesi ile Gerede ilçesindeki Arkut Dağı'nda da görüldü.

        Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgelerde kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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        #Bolu
        #son dakika haberi
        #kar yağışı
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