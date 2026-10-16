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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den 1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi

        Meteoroloji'den 1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Zonguldak için turuncu, İstanbul'un da aralarında bulunduğu 13 il için sarı kodlu uyarı yayınlandı. Ege'nin kuyu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. İstanbul ve Kırklareli, Batı Karadeniz ve Akdeniz'in doğusu için sel uyarısı yapıldı. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 07:27 Güncelleme:
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        1 turuncu, 13 sarı uyarı! Sel ve su baskını alarmı verildi

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, İzmir, Manisa, Aydın ve Şanlıurfa dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz, Kırklareli kıyıları, Balıkesir'in kuzeyi, İstanbul, Antalya, Ankara, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Yağmurlu 14°

        Ankara

        Yağmurlu 12°

        İzmir

        Güneşli 20°

        Antalya

        Yağmurlu 22°

        Trabzon

        Sağanak Yağış 20°

        Bursa

        Yağmurlu 11°

        Adana

        Yağmurlu 25°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 24°

        Gaziantep

        Yağmurlu 21°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 19°

        Hava sıcaklıklarının iç ve batı bölgelerimizde mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

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        İSTANBUL VE KIRKLARELİ'NDE KUVVETLİ OLACAK

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara bölgesinde devam eden yağışların, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin kıyısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak Cumartesi (17.10.2026) günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam etmesi beklenmektedir. 14 Ekim tarihinde gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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        BATI KARADENİZ'DE SAĞANAK

        Batı Karadeniz'de görülecek yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        AKDENİZ'İN DOĞUSUNDA SEL TEHLİKESİ

        Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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        #meteoroloji
        #sağanak yağmur
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