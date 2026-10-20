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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali altında

        Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali altında

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz sağanak yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeyi sürdürüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 07:30 Güncelleme:
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        Doğu Karadeniz için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar mevsim normali altında

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Hatay'ın kıyı kesimleri, Tokat, Artvin, Kars, Ardahan, Iğdır ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile yurdun iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 22°

        Ankara

        Parçalı bulutlu 17°

        İzmir

        Güneşli 23°

        Antalya

        Güneşli 25°

        Trabzon

        Yağmurlu 20°

        Bursa

        Kısmen Güneşli 20°

        Adana

        Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Güneşli 24°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer kesimlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

        BURSA °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 22°C

        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 21°C

        Parçalı bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        ANTALYA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BURDUR °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah ilk saatlerde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

        ANKARA °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

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        BOLU °C, 17°C

        Parçalı bulutlu

        KASTAMONU °C, 18°C

        Parçalı bulutlu

        SİNOP °C, 23°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

        AMASYA °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        RİZE °C, 21°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

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        ERZURUM °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 20°C

        Parçalı bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 23°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

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