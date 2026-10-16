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        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, hafta sonunda yurt genelinde yağışların etkili olacağını belirterek, "Cumartesi günü Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa çevrelerinde, pazar günü ise Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlar yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi. MGM, ayrıca 36 il için "sarı" ve 4 kent için "turuncu" kodlu uyarıda bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        MGM'den kritik uyarı geldi! Bu illere dikkat!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde beklenen hava koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit.
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit.

        Hafta sonunda yurt genelinde yağışların devam edeceğini belirten Macit, "Cumartesi günü Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de, pazar günü de özellikle Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını bekliyoruz.

        MARMARA VE BATI KARADENİZ İÇİN UYARI

        Cumartesi Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevrelerinde, pazar günü de Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde yağışlar yer yerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        "KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK"

        Rüzgarın da bazı bölgelerde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğini belirten Macit, "Cumartesi günü Batı Akdeniz’de, Doğu Akdeniz’in kuzey kesimlerinde, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunda, Doğu Anadolu’nun batısında güneyli yönlerden, Batı Karadeniz’de ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar bekliyoruz.

        Cumartesi ve pazar günü etkili olacak kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz.

        MGM, ayrıca 36 il için &quot;sarı&quot; ve &quot;turuncu&quot; kodlu uyarıda bulundu.
        MGM, ayrıca 36 il için &quot;sarı&quot; ve &quot;turuncu&quot; kodlu uyarıda bulundu.

        Özellikle Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz’de denizcilerimizi de kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıyoruz" diye konuştu.

        "HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA"

        Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirten Macit, "Hafta ortasına kadar da batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde ise mevsim normalleri civarında olacak.

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        "PAZARTESİ ETKİSİNİ KAYBEDECEK"

        Yağışlar pazartesi günden itibaren de etkisini kaybedecek. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyılar dışında önümüzdeki haftanın ilk günlerinde yağış beklentimiz yok" dedi.

        3 BÜYÜK İLDE HAVA DURUMU

        İstanbul’da cumartesi günü yer yer kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Macit, kentin özellikle kuzey ve doğu kesimlerinde yağışların etkili olacağını kaydetti. Toprağın suya doyduğuna dikkati çeken Macit, İstanbulluları kuvvetli yağışlara karşı uyardı. Macit, "Pazar günü öğle saatlerinden itibaren yağış etkisini yitirecek. Hava sıcaklığı 15-17 derece civarında olacak.

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        Ankara'da da cumartesi kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlar devam ediyor. Hava sıcaklığı 12-13 derece civarında. Ankaralıları cumartesi günü kuvvetli yağışa karşı uyaralım.

        İzmir'de ise cumartesi yağış var ama kuvvetli değil. Hava sıcaklığı 18 derece. Pazar günden itibaren Ankara'da ve İzmir'de de yağış beklemiyoruz" diye konuştu.

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