Bursa kent merkezinde son günlerde etkisini artıran serin havanın ardından Uludağ'da sıcaklık sıfır derecenin altına düştü. Gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, özellikle oteller bölgesi ve zirve hattında etkili oldu.

TURİZMCİLER OLUMLU KARŞILADI

İHA'da yer alan habere göre sezonun ilk karıyla birlikte Uludağ'da kartpostallık görüntüler oluşurken, beyaz örtüyle kaplanan ormanlık alanlar vatandaşların ilgisini çekti. Bölgedeki işletmeciler ve turizmciler de yağışı yaklaşan kış sezonu öncesinde olumlu karşıladı.

"GEÇEN SENE REKOR KIRMIŞTIK"

Uludağ Kayak Merkezi'nde fotoğrafçı olarak görev yapan Melih Çınar, "Sezon yavaştan açılıyor, öğleden sonra 1-2 santimetre kar gösterirken gece 19-20 santimetreye kadar çıkıyor. İnşallah sezonumuz yavaş yavaş açılmaya başlayacak. Temennimiz geçen seneye göre sezonun daha erken açılması ama bekliyoruz bakalım. Geçen sene kişi sayısı olarak rekor kırdık, her sene daha iyiye gidiyor bu senede öyle olacağını düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.

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Meteoroloji yetkilileri, yüksek rakımlı bölgelerde hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde düşük seyretmesinin beklendiğini belirterek sürücüleri buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Uludağ'a düşen sezonun ilk karı, kış turizmi hazırlıklarının hız kazandığı dönemde kayak severleri heyecanlandırdı. Kar yağışının devam etmesi halinde pistlerdeki kar kalınlığının da artması bekleniyor.

Kayaksever Bursalılar Uludağ'ın online kameralarının çalışmadığını bir an önce aktif hale getirilmesini istedi.