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        Haberler Gündem Yargı Hayat Sitesi davasında karar: 16 kişinin ölümüyle ilgili 4 sanığa hapis cezası, 1 sanığa beraat

        Hayat Sitesi davasında karar: 16 kişinin ölümüyle ilgili 4 sanığa hapis cezası, 1 sanığa beraat

        Malatya'da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 16 kişiye mezar olan Hayat Sitesi ile ilgili davada mahkeme kararını açıkladı. 4 sanığa 10 yıl ile 13 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezası, 1 kişiye ise beraat kararı verildi

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 17:09 Güncelleme:
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        Hayat Sitesi davasında karar

        6 Şubat 2023 depremlerinde Malatya’daki Hayat Sitesi’nin çökmesi sonucu enkaz altında kalan aralarında çocukların da olduğu 16 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralanmıştı.

        Ferdi Durdu'nun haberine göre; Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına mağdur ve sanık avukatları katıldı. Duruşma savcısı daha önce mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Mağdur avukatları sanıkların cezalandırılmasını, sanık avukatları ise beraat talebinde bulundular.

        Mahkeme heyeti, inşaat mühendisi Hurşit Kuşçu için beraat kararı verdi. Fenni mesul mimar Metin Karataş'a "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 13 yıl 9 ay, onay işlemlerinde imzası bulunan dönemin belediye görevlileri Mustafa Hakan Büker, Ahmet Özer ve Mustafa Bingöl'e "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 10'ar yıl hapis cezası hükmedildi.

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