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        KKTC’deki gemi kazasında 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün uzatıldı

        KKTC'nin Girne kenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği gemi kazasına ilişkin soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 13:01 Güncelleme:
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        Girne gemi faciasında ek tutuklama süresi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada 9 şüphelinin tutukluluk süresi bir hafta daha uzatıldı.

        7 GÜN DAHA TUTUKLU KALACAKLAR

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 30 Ağustos’ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklu bulunan 9 şüpheli, bugün sekizinci kez Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini dikkate alarak şüphelilerin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

        Yargıç Mine Gündüz Serden huzurunda görülen duruşmada, şirket yetkilisi, kaptanlar, makinistler ve mürettebat hakkında yürütülen ‘Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ soruşturmasına ilişkin yeni deliller mahkemeye sunuldu.

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        68 GÜNLÜK KAYIT BULUNDU

        Duruşmada, geminin seyir veri kayıt cihazında (VDR) 68 günlük kayıt bulunduğu, bunların 12 günlük bölümünün incelendiği açıklandı. Kayıtlarda geminin jeneratörü, dümen sistemi ve egzoz yalıtımında yaşanan teknik sorunlara ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi.

        "GEMİ, GEMİ DEĞİL"

        Kaptanın kayıtlara yansıdığı ifade edilen “Gemi gemi değil, dümen dümen değil” sözleri dikkat çekti. Ayrıca gemideki arızalarla ilgili şirket yetkililerine gönderildiği belirtilen bazı e-postaların silindiği, bunların içeriklerinin tespit edilmeye çalışıldığı mahkemeye aktarıldı.

        Polis araştırmalarında geminin teknik sorunlarına ilişkin Liman Başkanlığı’na herhangi bir bildirim yapılmadığının belirlendiği bildirildi.

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        TEKNİK DENETİMLER VE SEFER İZİNLERİ MERCEK ALTINDA

        Duruşmada teknik arızaların yanı sıra Türkiye'den beklenen bilirkişi raporları ve belgelerin henüz tamamlanmadığı açıklandı. Soruşturma kapsamında teknik uzmanlardan yeni ifadeler alınacağı, VDR kayıtlarının incelenmesine devam edileceği kaydedildi.

        Kazada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olan yolcunun yakınları, duruşma sırasında Girne Kaza Mahkemesi önünde toplandı. Aileler, mahkeme dışında protesto düzenleyerek sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin sağlanmasını istedi.

        30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 259 yolcu ve 8 mürettebatla hareket eden gemi, limandan ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Kazada 239 kişi kurtarılırken, 27 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Henüz bulunamayan 3 yaşındaki Anni Asel Hilaloğlu'nu arama çalışmaları Sahil Güvenlik tarafından sürdürülüyor.

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        #KKTC
        #Girne
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