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        Haberler Gündem Yargı YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek

        YENİ Parti Lideri Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e 750 bin lira tazminat ödeyecek

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı dönemindeki mal varlığı iddiaları nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açılan manevi tazminat davasında karar çıktı. İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Özel'in Gürlek'e 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Özel'in açtığı 1 milyon 100 bin liralık karşı dava ise reddedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 11:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Gürlek'e 750 bin lira tazminat ödeyecek

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde malvarlığı ilişkin iddiaları nedeniyle Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından açılan manevi tazminat davasında mahkeme heyeti, Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine karar verdi. Özel’in Gürlek’e açtığı 1 milyon 100 bin liralık karşı dava ise reddedildi.

        DHA'da yer alan habere göre; YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü 16 taşınmaza ilişkin tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı. Söz konusu numaraların resmi kayıtlar üzerinden sorgulanabileceğini belirten Özel, iddialarının araştırılmasını istedi.

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        Gürlek ise Özel’in 17 ve 24 Mart’ta yaptığı açıklamaların kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon lira manevi tazminat talebiyle dava açtı.

        Gürlek, dava dilekçesinde malvarlığına ilişkin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını savundu.

        Özel ise, Gürlek’in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin liralık karşı dava açtı. Davanın ikinci duruşması İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü.

        ÖZEL’İN TAZMİNAT ÖDEMESİNE KARAR VERİLDİ

        Mahkeme, Gürlek’in açtığı manevi tazminat davasını kısmen kabul ederek Özel’in 750 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Özel’in açtığı karşı dava ise reddedildi.

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