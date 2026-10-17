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        Haberler Gündem İBB davasında ara karar açıklandı: İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam

        İBB davasında ara karar açıklandı: İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam

        İBB yolsuzluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken 7 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti. Dava, 2 Kasım'a ertelendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 19:33 Güncelleme:
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        İBB davasında ara karar açıklandı

        İBB yolsuzluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada 7 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilirken, diğer sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasının 2 Kasım'da görülmesine karar verdi.

        Ayrıntılar gelecek...

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        #İBB davası
        #İmamoğlu
        #haberler
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