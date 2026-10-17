İBB davasında ara karar açıklandı: İmamoğlu'nun tutukluluğuna devam
İBB yolsuzluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verirken 7 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetti. Dava, 2 Kasım'a ertelendi
Giriş: 17 Ekim 2026 - 19:33 Güncelleme:
İBB yolsuzluk davasında ara karar açıklandı. Mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk davasında tutuklu yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşmada 7 tutuklu sanık hakkında tahliye kararı verilirken, diğer sanıkların tutukluluk durumlarına ilişkin değerlendirmeler de yapıldı. Mahkeme heyeti, davanın bir sonraki duruşmasının 2 Kasım'da görülmesine karar verdi.
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