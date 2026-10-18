Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Kara yollarında durum

        Kara yollarında durum

        Karayolları Genel Müdürlüğü, yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 9 güzergâhta ulaşımın kontrollü, tek şeritten veya iki yönlü sağlandığını bildirdi. Tarsus-Adana-Gaziantep ve Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolları ile Konya-Ankara, Kütahya-Eskişehir ve diğer kara yollarındaki çalışmalara dikkat çeken yetkililer, sürücüleri yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 08:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kara yollarında durum

        Kara yollarında yapım, bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü kesimlerde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

        Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'ndaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

        Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun 2-4. kilometrelerinde Asarlık Viyadüğü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sol ve orta şeritler trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sürdürülüyor.

        Konya-Ankara yolunun 36-41. kilometrelerindeki (Aselsan Kavşağı ile Kayacık Mahallesi kesimi) yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten devam ediyor.

        REKLAM

        Kütahya-Eskişehir yolunun 6-13. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Eskişehir-Kütahya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

        Çanakkale-Çan yolunun 26-27. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

        Kayseri-Nevşehir yolunun 61-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

        Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 37-39. kilometrelerindeki toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Zonguldak istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

        REKLAM

        Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34. kilometreleri ile Kangal-Alacahan-Hekimhan yolunun 1-8. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

        Tirebolu-Doğankent yolunun 27-28. kilometrelerindeki şev temizliği ve çelik ağ uygulama çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"

        Akran zorbalığı bitmiyor! "Benim oğlum canlı cenaze"

        #kara yolu
        #trafik
        #HABER
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Bugün hava nasıl olacak? 25 ilde yağışlar devam: Fırtına ve şiddetli sağanak geliyor!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Tartıştığı Muratcan'ı pompalıyla kovaladı, öldürdü!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Fenerbahçe kazandı moral depoladı!
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Selden etkilenen esnafa 80 milyon lira
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        Vali Gül'den Ayazağa'da önemli açıklamalar
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        "Oyuncularla aramda bir problem yok"
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Bahçeli'den Azerbaycan'a bağımsızlık mesajı
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Galatasaray Deniz'le 'Gül'dü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 38 bin sağlık çalışanı müjdesi
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Özer Çak yazdı: VAR kararı ve Taylor’ın sınavı!
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Son görüntüleri ortaya çıktı
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Okan Buruk'tan TFF'ye tepki!
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Balık tutarken timsah saldırısında öldü
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Hasarın maliyeti 20 milyar TL olarak tahmin ediliyor
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Gözü gibi baktığı bahçesi yok oldu
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Galatasaray Gençlerbirliği'ne 8 yıldır kaybetmiyor
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Kredi kartıyla yemeğe fren yaptık
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Mehmet Ali Erbil'in gözyaşları
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        Toyota'dan AB'ye Türkiye çağrısı
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"
        "Gaz üretimi ikiye katlanacak"