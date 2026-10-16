Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında karar açıklandı.

DHA'da yer alan habere göre olay, 19 Mart gecesi İstanbul'un Ümraniye ilçesi Sıddık Sokak'ta meydana geldi. Müzisyen Vahap Canbay'ın, bir süre önce ayrıldığı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istediği öne sürüldü.

Canbay'ın, arkadaşı 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istediği belirtildi. Kundakçı, Canbay ve arkadaşlarıyla birlikte Aleyna Kalaycıoğlu'nun bulunduğu stüdyonun önüne gitti.

İkilinin araçta beklediği sırada, olay yerine çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerin silahlı saldırı düzenlediği iddia edildi. Saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

REKLAM

Olayın ardından Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda 10 kişi hakkında dava açıldı.

Geçtiğimiz günlerde görülen duruşmada mahkeme heyeti, tarafların esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre taleplerini kabul ederek duruşmayı 16 Ekim'e ertelemiş, tutuklu sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

KARAR AÇIKLANDI

Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin görülen davanın karar duruşması görüldü.

REKLAM

Buna göre mahkeme heyeti; tutuklu bulunan Aleyna Kalaycıoğlu’nun beraatine karar verirken, Alaattin Kadayıfçıoğlu’nu 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.