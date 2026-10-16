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        Haberler Gündem Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 şüpheliye ev hapsi, 1 şüpheliye adli kontrol

        Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 şüpheliye ev hapsi, 1 şüpheliye adli kontrol

        Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında ev hapsi, 1'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 7 tutuklama

        Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında karar verildi.

        Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı alındı. Bir şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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