Cafer Mahiroğlu soruşturmasında 4 şüpheliye ev hapsi, 1 şüpheliye adli kontrol
Cafer Mahiroğlu'na yönelik soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklandı. Şüphelilerden 4'ü hakkında ev hapsi, 1'i hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi
Giriş: 16 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
Cafer Mahiroğlu'na yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli hakkında karar verildi.
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında ev hapsi kararı alındı. Bir şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
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