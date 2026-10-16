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        Haberler Gündem Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP üyeliğinden ayrılarak görevini bağımsız sürdürme kararı aldığını açıkladı. Aras, "Bir süredir şahsım üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların, kentimiz için yaptığımız çalışmaların önüne geçtiğini görüyorum. Bu tartışmaların Muğla'ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 19:51 Güncelleme:
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        Muğla Belediye Başkanı Ahmet Aras CHP'den istifa etti

        Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sanal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, belediye başkanlığı görevini CHP çatısı altında vatandaşların güveni ve desteğiyle üstlendiğini belirtti. Birlikte mücadele ettiği yol arkadaşlarının emeklerini ve kurulan dostlukları her zaman saygıyla hatırlayacağını ifade eden Aras, kentte çözüm bekleyen önemli meseleler ve hayata geçirilmesi gereken hizmetler bulunduğunu kaydetti.

        ‘TARTIŞMALARIN MUĞLA’YA KATKI SAĞLAMADIĞINA İNANIYORUM’

        Bir süredir şahsı üzerinden yürütülen siyasi tartışmaların kent için yapılan çalışmaların önüne geçtiğini belirten Aras şunları kaydetti:

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        “Bu tartışmaların Muğla’ya ve hemşehrilerimize bir katkı sağlamadığına inanıyorum. Bugün itibarıyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden ayrılarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimi bağımsız olarak sürdürme kararı aldım. Kararımın temelinde, Muğla’ya karşı taşıdığım sorumluluğu halkımızın iradesi ve kentimizin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürme anlayışı bulunmaktadır.”

        ‘HİZMET ANLAYIŞIMIZIN ÖLÇÜSÜ DEĞİŞMEYECEK’

        Belediye başkanlığının ayrım yapmadan herkese hizmet etmeyi gerektirdiğini vurgulayan Aras, siyasi görüşü, yaşam biçimi veya yaşadığı yer ne olursa olsun bütün vatandaşlara aynı samimiyetle yaklaşmaya devam edeceğini belirtti. Muğla’nın tüm ilçelerine ve mahallelerine adaletli hizmet götürmeyi sürdüreceğini kaydeden Aras, güçlü altyapı, güvenli ulaşım, doğanın korunması, üreticinin desteklenmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.

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        ‘ÇÖZÜM ÜRETMEK İSTEYEN HERKESLE BULUŞACAĞIZ’

        Muğla’nın yararına olan her konuda işbirliğine açık olduklarını belirten Aras, merkezi yönetim, kamu kurumları, siyasi partiler, ilçe belediyeleri, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüteceklerini bildirdi. Aldığı kararın geçmişte birlikte yürütülen mücadeleyi ve verilen emekleri yok saymak anlamına gelmediğini vurgulayan Aras, Muğla’nın bugünü ve geleceği için taşıdığı sorumluluğun bu kararda etkili olduğunu kaydetti.

        ‘BENİM TARAFIM MUĞLA’DIR’

        Halkın güvenini ve rızasını esas alacağını belirten Aras, açıklamasını şöyle tamamladı:

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        “Bugün aldığım kararda olduğu gibi, yarın üstleneceğim sorumluluklarda da halkımızın güvenini ve rızasını esas alacağım. Muğlalı hemşehrilerimin takdiri ve kentimizin öncelikleri, yoluma yön verecektir. Benim tarafım Muğla’dır. Önceliğim hemşehrilerimizin huzuru, refahı ve kentimizin geleceğidir. Muğla için çalışmaya, halkımızla birlikte yürümeye aynı inanç ve kararlılıkla devam edeceğim.”

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