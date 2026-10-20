Tanju Özcan, hapis cezasına çarptırıldı

Selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı.

İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim ... Daha Fazla Göster İstanbul'daki sel felaketinde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedeni Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükselirken, kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. Ciritlioğlu'nun cansız bedeni ekiplerin çalışmaları sonucunda sabah saat 07.30 sıralarında Ayvansaray Vapur iskelesi yakınlarında bulundu. ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ Böylece sağanağın ardından meydana gelen selde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Kayıp 1 kişinin arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan İstanbul'da etkili olan yağışın ardından selde kaybolan Haşim Ciritlioğlu'nun Seyrantepe'de bulunan iş yerinden çıkış anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kayıtlarda, Ciritoğulları'nın iş yerinden ayrıldığı anlar yer aldı.(DHA) Daha Az Göster