Tanju Özcan, hapis cezasına çarptırıldı
Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi.
Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:54 Güncelleme:
Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.
Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi.
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