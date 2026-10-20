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        Haberler Gündem Tanju Özcan, hapis cezasına çarptırıldı

        Tanju Özcan, hapis cezasına çarptırıldı

        Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi. Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Ekim 2026 - 18:54 Güncelleme:
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        Tanju Özcan, hapis cezasına çarptırıldı

        Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında, tutuklu yargılandığı davada 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası verildi.

        Özcan hakkında kurban olayı kapsamında ise her mağdur için 1 yıl 8 ay 15 gün verilen hapis cezası ertelendi.

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        #Tanju Özcan
        #hapis cezası
        #haberler
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