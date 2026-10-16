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        Haberler Gündem WhatsApp radar grubuna operasyon: 8 gözaltı

        WhatsApp radar grubuna operasyon: 8 gözaltı

        Bursa'da yol kontrolü, radar ve trafik denetimlerini vatandaşlara haber vermek için WhatsApp grubu kuran 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ekim 2026 - 18:18 Güncelleme:
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        WhatsApp radar grubuna operasyon: 8 gözaltı

        Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, İznik ilçesinde bazı şahısların WhatsApp üzerinden oluşturdukları "İznik" isimli grupta polis ve jandarmanın trafik kontrollerinden kaçmak için İznik-Yenişehir güzergahında gerçekleştirilen yol kontrolleri, radar uygulamaları ve kolluk denetimlerine ilişkin bilgileri paylaştıkları belirlendi.

        Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda söz konusu WhatsApp grubunun yöneticisi olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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        #Bursa
        #gözaltı
        #haberler
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