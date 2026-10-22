Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşi Eren Kazım Akay'ın testleri pozitif çıktı

        Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşi Eren Kazım Akay'ın testleri pozitif çıktı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22 Ekim 2026 - 21:05 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ezel Akay'ın uyuşturucu testi pozitif

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Operasyonun ardından Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanmıştı.

        Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde 22 Temmuz'da adrese düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi.

        REKLAM

        Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konulurken, Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

        AKAY KARDEŞLERDEN KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

        Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Ezel Akay ve Eren Kazım Akay'dan kan ve saç örnekleri alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı.

        Yapılan incelemelerin ardından Ezel Akay ve tutuklu kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü

        İstanbul'da, boşanma aşamasındaki 51 yaşındaki Gülnur P.'nin restoranına toptan et ve tavuk satan kasap 63 yaşındaki Fikret Korkmaz, kadının eşi 66 yaşındaki Reşat P. tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından yaralı halde kaçan ve hastanede yakalanan şüphelinin, kasabı daha ...
        #Ezel Akay
        #uyuşturucu
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon teklifi yasalaştı
        Fon teklifi yasalaştı
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Yasa dışı yumurta ticaretinde 8 tutuklama
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        Kanada Başbakanı Carney Ankara'da
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        SPK'dan takas ve pay blokajı açıklaması
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Pentagon, 850 adet F-35 için anlaştı
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 22 Ekim 2026 haberleri
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Yine yağış geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak?
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Hamile kadına bıçaklı saldırı!
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Fon Kurulu 7. toplantısını yaptı
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        Can Yayınları Yayın Yönetmeni Cem Akaş'ın oğlunu elektronik sigara mı öldürdü?
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        A Milli Takım'da Sergen Yalçın dönemi!
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Karadeniz'de palamut alarmı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Başkent'te vahşet! Arkadaşını öldürüp sosyal medyada paylaştı
        Prenses iş başında!
        Prenses iş başında!
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Jülide Kural'dan vasiyet açıklaması
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dünyayı alarma geçiren 'PHP2Shell' açığı nedir?
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu
        Dolmabahçe'de ilk 11'ler belli oldu