Yönetmen Ezel Akay ve tutuklu kardeşi Eren Kazım Akay'ın testleri pozitif çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan yönetmen Ezel Akay ile tutuklanan kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testleri pozitif çıktı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Operasyonun ardından Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanmıştı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet savcılığı koordinesinde 22 Temmuz'da adrese düzenlenen operasyonda, evde yapılan aramalarda özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konulurken, Ezel Akay ve kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
AKAY KARDEŞLERDEN KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI
Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Ezel Akay ve Eren Kazım Akay'dan kan ve saç örnekleri alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklandı.
Yapılan incelemelerin ardından Ezel Akay ve tutuklu kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.