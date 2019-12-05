Rumlar, mahkeme kağıdını faksla geçti

Reuters / HABERTURK.COM

Ankara'nın, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını koruma faaliyetlerinden rahatsız olan Rumlar, adanın etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki 'hakimiyetini' güvence altına almak için Lahey'deki Uluslararası Adalet

Divanı'na başvuruda bulundu.

Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades Lefkoşa'da gazetecilere yaptığı açıklamada, hükümetin 'egemenlik haklarını'

korumak için her türlü hukuki yolu kullanacağını vurgulayarak, "Lahey'e başvurumuz da bu amaçla yapıldı" dedi.

Reuters'in haberine göre Anastasiades, Türkiye'yi Adalet Divanı'na götürme niyetleri hakkında bir belgeyi Türkiye'nin Yunanistan Büyükelçiliği'ne iletmeye çalıştıklarını ancak kabul edilmediğini söyledi.

Anastasiades, "Bu yüzden başka bir yolla gönderdik. Alındığına dair elimizde kanıt var, böylece (Güney Kıbrıs için)

hukuki gerekçe oluşmuş oldu" dedi.

Rum televizyonu Sigma TV, yetkililerin belgeyi Türk tarafına faks yoluyla ilettiğini öne sürdü.

Ankara, Rum kesiminin adanın etrafındaki sularda uluslararası şirketlere petrol ve doğalgaz kaynakları keşfi için lisans dağıtmasına, uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.