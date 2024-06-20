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        Haberler Dünya Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek sağlamayacaklarını açıkladı - En Son Haberler | Dış Haberler

        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek sağlamayacaklarını açıkladı

        Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda GKRY'nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu. Bu açıklamaların ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Lübnana karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek sağlamayacaklarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:43 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:48
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        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
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        Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın açıklamalarının ardından, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek vermeyeceklerini belirtti.

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        Lübnan resmi haber ajansı NNA, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

        Buhabib, Kombos'a hitaben, "Lübnan'ın bölgenin istikrarının sağlanmasında GKRY'nin üstlendiği olumlu role güvendiğini" söyledi.

        Kombos ise İsrail ve Lübnan arasındaki çatışmalar hakkında, "sorunun değil, çözümün bir parçası olmayı umduğunu" ifade ederek, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" vurguladı.

        Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekûn saldırıda GKRY’nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

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        #Güney Kıbrıs Rum yönetimi
        #Nasrallah
        #Konstantinos Kombos
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