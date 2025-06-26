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        Haberler Dünya Güney Kore'ye göre, Pyongyang yönetimi gelecek aylarda Rusya'ya asker gönderebilir | Dış Haberler

        Güney Kore'ye göre, Pyongyang yönetimi gelecek aylarda Rusya'ya asker gönderebilir

        Güney Kore, Kuzey Kore'nin temmuz ya da ağustosta Rusya'ya ilave askeri birlik yollayabileceğini öne sürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:37 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:37
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        "Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderebilir"
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        Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'nin Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki Kuzey Koreli askerlere ilişkin güncel bilgileri mecliste basına kapalı istihbarat komitesinde milletvekilleriyle paylaştı.

        Konuya ilişkin basına konuşan milletvekilleri ise Kuzey Kore'nin temmuz ya da ağustosta Rusya'ya ilave askeri birlik yollayabileceğini iddia etti.

        Buna göre, Kuzey Kore'nin söz konusu görev için çoktan asker istihdamı sürecine başladığı öne sürüldü.

        Milletvekilleri ayrıca, Pyongyang yönetiminin Rusya'ya 10 milyonun üzerinde top mermisi, füze ve uzun menzilli silah sağlama karşılığında Moskova yönetiminden ekonomik işbirliği ve teknik destek sözü aldığını savundu.

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        Kuzey Kore Kursk'a inşaat birliği gönderiyor

        Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, Kuzey Kore'nin, yeniden inşa çabalarına destek amacıyla Kursk bölgesine 1000 kişilik istihkam ve 5 bin kişilik inşaat birliği göndermeye karar verdiğini duyurmuştu.

        Güney Kore Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin derin endişelerini dile getirerek, Kuzey Kore'yi bu tür eylemleri derhal durdurmaya çağırmıştı.

        Moskova-Pyongyang ilişkileri

        Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

        Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

        Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Kuzey Kore'nin Ukrayna'da savaşmak üzere Rusya'ya 15 binden fazla asker gönderdiğini, bunlardan 600 kadarının öldüğünü ve 4 bin civarında askerin yaralandığını açıklamıştı.

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