Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'ta 25 Eylül'de başlayacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri öncesi BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasının önemini vurgulayan Guterres, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki silahlardan arındırılmış tampon bölge oluşturulmasına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Bu anlaşma doğru bir şekilde uygulandığında, bu durum 1 milyon çocuk da dahil 3 milyon sivili felaketten kurtarabilir" dedi.

DHA'nın haberine göre; Cenevre sürecine dikkat çekerek konuşmasını sürdüren BM Genel Sekreteri Guterres, "Sivillerin korunmasına güçlü bir bağlılık ve insani yardımın sağlanması, uluslararası insani yardım hukukuna bağlı kalınması ve Cenevre sürecinin daha da ilerlemesi için acil olarak çalışmak ve anayasal bir komite oluşturulması için özellikle Suriye Özel Temsilcisi'ni desteklemek için tüm taraflara çağrı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

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