Habertürk'ten Mahir Kılıç, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölge için ABD ile Ankara arasındaki temasları aktardı.

ABD'YE GÖRE 32 KM DERİNLİK ÇOK FAZLA

Suriye'nin kuzey doğusunda oluşturulacak güvenli bölge için ABD'liler ile Ortak Görev Gücü ve farklı kanallardan temaslar devam ediyor. Türkiye kırmızı çizgilerini en başında açıkladı. ABD'nin ise kafası biraz karışık. Ancak Türkiye'siz bir güvenli bölge planının havada kalacağının farkında.

ABD, binlerce tır silah verdiği terör örgütü PYD'nin de küstürülüp rejime yanaşmasını istemiyor. Ve "ortayolcu" bir politika izliyor.

Türkiye güvenli bölgenin derinliğinin 20 mil yani 32 kilometre olmasını istiyor. Türk yetkililerle görüşen ABD'lilere göre ise, bu derinlik fazla. Ve derinliğin biraz daha düşürülmesini istiyorlar. Ancak henüz bir uzlaşıya varılmadı.

GÜVENLİ BÖLGENİN KONTROLÜ KİMDE OLACAK?

Güvenli bölgenin kontrolü ise, en çok merak edilen konulardan birisi. Bu alanı kim kontrol edecek. Türkiye en başından beri bölgeyi hem kapasite hem de lojistik anlamda sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol edebileceğine dikkat çekiyor ve alanın TSK'ya bırakılmasını istiyor. ABD tarafı bu öneriye olumsuz yaklaşmadı, baştan reddetmedi. Ancak kabul de etmedi, görüşmeler sürüyor.

TÜRKİYE VE ABD GÜVENLİ BÖLGEYİ BERABER Mİ KONTROL EDECEK?

Oluşturulacak söz konusu güvenli bölgeyi kimin yöneteceği tartışmaları arasında, gündeme önemli bir soru getirildi. Bu bölgeyi ABD ile Türkiye birlikte kontrol edebilir mi? Bu plan, Ankara için çok da uzak değil, değerlendirmeye açık.

Bölgedeki varlığını sürdürmek isteyen Washington için ise bu öneri daha makul. Zira bölgeye Esad rejiminin girmesi ABD için en kötü senaryo. Çünkü Esad rejimi ile Rusya'nın alana girmesi noktasında hiçbir fark yok. Ve bu senaryo ABD'nin Suriye'deki varlığının tamamen sona ermesi anlamına geliyor.