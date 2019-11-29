Yeni yayın dönemine başlayan ve izleyici kitlesinin kısa sürede oluşmasını sağlayan Güvercin dizisi oyuncusu Toprak Sağlam sergilemiş olduğu başarısı ile tanınıyordu. Birçok dizide ve filmde yer alarak başarısına başarı kattı. Peki Toprak Sağlam kimdir? İşte Toprak Sağlam biyografisi...
TOPRAK SAĞLAM HAYATI
Türk tiyatro oyuncusu olan Toprak Sağlam 9 Ekim 1985' te İstanbul' da doğmuştur. Eğitim hayatına, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı tiyatro bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Kendi dünyasında renkli bir kişiliğe sahip olan güzel oyuncu, 11 yıl halk dansları yapmış halen dansla uğraşmakta. Ayrıca yıllardır gitar çalıp şarkı söyleyerek müzikle olan bağını sürdürmektedir.
Bazı reklam filmlerinde de rol alan Sağlam, 2005'ten bu yana bazı dizilerde de yardımcı oyuncu ve konuk oyuncu olarak yer aldı. Günümüzde ise Star TV' de yayınlanan Güvercin dizisinde Emel karakterini canlandırıyor.
TOPRAK SAĞLAM OYNADIĞI DİZİLER
2005: İlk Göz Ağrısı
2006: Cemile
2006: Karınca Yuvası
2007: Kuzey Rüzgarı
2008: Dantel
2009: Hicran Yarası
2010-2011: Yerden Yüksek
2012: Böyle Bitmesin (konuk oyuncu)
2013: Osmanlı Tokatı
2015: Kara Ekmek
2016: Bodrum Masalı
2018: Mehmed: Bir Cihan Fatihi
2019: Güvercin
YORUMLAR