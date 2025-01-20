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        Haberler Yaşam 'Güzel İzmir'in rotasını 13 ayda 18 bin kişi görüntüledi

        'Güzel İzmir'in rotasını 13 ayda 18 bin kişi görüntüledi

        İzmir'de yaralı bulunup, tedavi sonrası uydu takip cihazı takılarak, denize bırakılan caretta caretta 'Güzel İzmir', 13 ayda 3 bin kilometre yol katetti. 18 bin kişi, Güzel İzmir'in rotasını gösteren haritayı görüntüleyip, izledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 15:19 Güncelleme: 20.01.2025 - 15:19
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        'Güzel İzmir'in rotasını 13 ayda 18 bin kişi görüntüledi
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        Ortaca ilçesi İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor.

        Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor. 2024 yılında İzmir'de yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına 'Güzel İzmir' adı verildi.

        DEKAMER'de tedavi edilen 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 15 Aralık 2023'te denize bırakıldı. Geçen sürede 'Güzel İzmir', 3 bin kilometre yol katederek, Lübnan açıklarına ulaştı.

        Caretta carettanın rotasını gösteren harita, 18 bin kişi tarafından görüntülenip, izlendi.

        DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Güzel İzmir'in rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.

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        #Güzel İzmir
        #Güzel İzmir rotası
        #Kaplumbağa
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