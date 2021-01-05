Bir ülke şokta! Güzellik kraliçesinden üzücü haber 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meksika'da Miss Aguascalientes seçildikten sonra önümüzdeki aylarda gerçekleşmesi planlanan 2021 Miss Mexico yarışmasına katılmaya hak kazanan Ximena Hita hayatını kaybetti.

Koronavirüs salgını sürecinde paramedik olarak görev yapan ve hemşire olmaya hazırlanan Hita evinde ölü bulundu.

Yetkililer 21 yaşındaki genç kadının hayatına son vermiş olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Miss Mexico Organizasyonu tarafından yapılan açıklamada "Ximena seni her zaman hatırlayacağız. Toplumumuza kattığın sevgi için teşekkürler. Mirasınızı sonsuza kadar devam ettireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

13 Mart'ta gerçekleşecek Miss Mexico 2021'in adaylarından biri olan Hita, ölümünden birkaç gün önce "Mutlu Noeller" paylaşımı yapmıştı.

Genç kadın mesajında "Yolumuza çıkan her zorlukta bolca sevgi, barış ve sabır diliyorum çünkü önümüze koyduğumuz her hedefe ulaşacağımıza eminim" cümlelerini kullanmıştı.