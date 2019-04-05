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"HABABAM SINIFI İLE BÜYÜDÜM"



‘Yakışıklı’ karakterini çanlarındın Yusuf Çim, “Kendi açımdan heyecanlı olduğum bir iş. Çünkü ben bu işle büyüdüm. Abim, ablam ve babam bile Hababam Sınıfı’yla büyüdü. Bunun ağırlığı ve duygusu üzerimde ve bu o kadar güzel ki. Canlandırdığım karakter eskiyle hiçbir bağlantısı olmayan Hababam Sınıfı Yeniden bu. Bir karşılaştırma da olursa da bu benim için büyük bir gurur olur” dedi. Çim, daha önce Tarık Akan’ın canlandırdığı karakter hatırlatılarak sorulan “Önceki filmlerde Damat Ferit gerçeği var. Mirası devraldınız diyebilir miyiz?” sorusunu “Buna ben cevap vermeyeyim” diyerek yanıtsız bıraktı. Çim, filmi sevgilisi Özge Özkaplan ile birlikte izledi.