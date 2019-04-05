Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gösterim öncesi kameraların karşısına geçen film ekibi ve oyuncular muhabirlerin sorularını yanıtladı. Filmin yönetmeni Doğa Can Anafarta “Elimizden geldiğince güzel ve eğlenceli bir film çekmeye çalıştık. Çok güzel bir cast, muhteşem bir senaryoyla Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eserini tekrar hayata geçirdik. Orijinal esere sonsuz saygı duyarak ve asla onun seviyesine ulaşamayacağımızı bilerek, içten ve güzel bir iş yapmaya çalıştık. Eski Hababam Sınıfı oyuncularıyla aylarca çalıştık, sağ olsunlar gelip bize destek verdiler. Altan Erkekli gibi büyük oyuncularımız bizi desteklediler. İnşallah seyircinin de mutlu olacağı ve devamının geleceği çok eğlenceli, günümüzü anlatan bir film çekmeye çalıştık. Gösterdiğiniz bu yoğun ilgiye de çok teşekkürler” dedi.
"ESKİYLE REKABET İÇİNDE DEĞİLİZ"
Filmde Mehmet Hoca karakterini canlandıran Altan Erkekli, “Öncelikle, öğrencileri oynayan arkadaşlar gerçekten bir öğrenci ruhuyla geldi. 4 hafta boyunca o coşkuyu, o heyecanı yaşadılar ve bitirdikleri anda da sanki mezuniyet töreninde gibi ağlayarak ayrıldılar setten. Eskinin yanına yaklaşamayacağız ama enerjisiyle 2019 yılında öğrencilere Hababam Sınıfı nasılmış, yaşadıklarının belki aynısı olarak gösterecekler. Onların hocaları, müdürleri olarak, her zaman iyi insanlar yetiştirmek isteyen öğretmenlerin ruhunu taşıyarak, ülkeye ve cumhuriyete yararlı gençler yetiştirecek insanların ve eğitimcilerin ruhunu yaşayarak onlarla beraber oldum. O sevgiyi onlardan aldım. Disiplinimle zaman zaman onlara kızdım zaman zaman da yüreğime aldım ve coşkuyla o filmi bitirdim. Eskiyle rekabet içinde değiliz. 2019 gençlerine Hababam Sınıfı nasıl olur diye gösterdik" şeklinde konuştu.
"HABABAM SINIFI İLE BÜYÜDÜM"
‘Yakışıklı’ karakterini çanlarındın Yusuf Çim, “Kendi açımdan heyecanlı olduğum bir iş. Çünkü ben bu işle büyüdüm. Abim, ablam ve babam bile Hababam Sınıfı’yla büyüdü. Bunun ağırlığı ve duygusu üzerimde ve bu o kadar güzel ki. Canlandırdığım karakter eskiyle hiçbir bağlantısı olmayan Hababam Sınıfı Yeniden bu. Bir karşılaştırma da olursa da bu benim için büyük bir gurur olur” dedi. Çim, daha önce Tarık Akan’ın canlandırdığı karakter hatırlatılarak sorulan “Önceki filmlerde Damat Ferit gerçeği var. Mirası devraldınız diyebilir miyiz?” sorusunu “Buna ben cevap vermeyeyim” diyerek yanıtsız bıraktı. Çim, filmi sevgilisi Özge Özkaplan ile birlikte izledi.
"TEKLİF GELDİĞİNDE KORKTUM"
Hande Katipoğlu, "Çocukluğumda Ayşen Gruda’nın, Perran Kutman’ın sahnelerine bayılırdım. Hababam bana ilk geldiğinde 'Acaba kaldırabilir miyiz?' diye korkuttu beni. Elimizden gelenin en güzelini yaptık. Bu öyle bir şey ki daha çekimler başladığında gurur duyduk bu filmde oynadığımız için. Çeken de, oynayan da, arkasında bulunan herkes, bu gururla yaptı bu işi. Umarım genç arkadaşlarımıza ve çocuklara Hababam Sınıfı’nı tekrardan hatırlatırız" dedi.
"Ben katili oynuyorum" diyerek önce herkesi güldüren Toygan Avanoğlu, “Rengarenk bir karakter. Teklif geldiğine çok sevindim. Tekrardan aynı hikayeyi canlandırmak yerine, başka bir senaryoyu başka karakterle canlandıracağımız için ayrıca sevindim ve hemen kabul ettim” dedi.
İLK FİLM HEYECANI
Hababam Sınıfı Yeniden’in ilk sinema filmi olduğu için heyecanlı olduğunu belirten Özge Özacar, “Böyle büyük bir filmin, böyle büyük bir efsanenin altından kalkamayacak olmak beni korkuttu. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Çok heyecanlıyım, ilk sinema filmim. Hababam Sınıfı’nda yer almak, bu kadar sevgi dolu iyi insanlarla çalışmak benim gibi genç bir oyuncu için mükemmel bir deneyimdi. Böyle bir ekiple olduğum için çok şanslıyım” şeklinde konuştu.
"BAYRAĞI GENÇLERE DEVRETTİK"
Hababam’ın ilk öğrencileri Ahmet Arıman, Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ergun Sözen ise “Bizim zamanımız geçti. Biz bayrağı gençlere devrettik. Hepsi birbirinden kıymetli oyuncular. Çok büyük bir emek var. Umarız ve dileriz ki çok daha iyi yerlere gelirler” dediler. Çekimler sırasında duygusal anlar yaşadığını ifade eden Ahmet Arıman, “Eski filmde maça kaçtığımız zaman Ali Sami Yen Stadı’na kaçmıştık. Şimdi Ali Sami Yen Stadı kalmadı” dedi.
"BUNU DA HATIRALARIMIN ARASINA KOYDUM"
Filmin konuk oyuncularından Burak Kut, “Bir iki gün çekimlere katıldım. Müthiş bir enerji gördüm. Muazzam bir film olduğunu düşünüyorum. Hababam filmlerini hastası olarak bunu da hatıralarım arasına koydum. Sanırım 7 yaşından büyük bütün çocukların aileleriyle izleyeceği kıymetli bir film oldu” şeklinde konuştu.
"OYNAMAK İSTERDİM"
Ata Demirer ile yaşadığı aşkla adını duyuran Aslı Turanlı, gösterime katıldı. Demirer ile tekrardan barıştıkları iddia edilen Turanlı, bunun sorulması üzerine, “Özel hayatımı konuşmak istemiyorum” dedi. Turanlı, Hababam Sınıfı’nı filmlerin çok sevdiğini belirterek “Böyle bir filmde oynamak isterdim” diye konuştu.
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