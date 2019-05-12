Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından her yıl verilen 'Yılın Başarılı Gazetecilik' ödülleri sahiplerini buldu. Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner, seçici kurul üyelerinin önerileri doğrultusunda 'Hasta Doğanlar' başlıklı haberiyle Behsat Miser Kent Haber dalında ödülle layık görüldü.









18 gazetecinin 12 dalda ödüllendirildiği ödül törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteciler ve meslek örgütü temsilcileri katıldı.

HABERTÜRK'E EN İYİ KENT HABER ÖDÜLÜ

Ödül teşekkürünü Habertürk ailesi adına yapan Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner, ödülünü alırken yaptığı konuşmada 'Dilovası sosyal adalete aç bir yer. Yaşadığınız çevre koşulları siz sağlıklı bir hayat sürmek isteseniz de buna el vermeyebilir her zaman. Dilovası'da böyle yerlerden biri. Yıllardır kanser haberleriyle gündeme geliyordu ama peki oradaki gündelik hayat nasıldı? Peşine düştüğümüz bu sorudan 'Hasta Doğanlar' haberi doğdu. Girdiğimiz çoğu evde buhar makinesi ya da oksijen tüpüyle yaşayan astım hastaları, toz yutanlar, hasta bir şekilde hamilelik geçiren kadınlar vardı. Bu haber Dilovası'ndaki sanayileşmenin insan sağlığında bıraktığı etkiyi gözler önüne serdi' dedi.



10 Nisan 2018 günü Habertürk''te yayınlanan ‘Hasta Doğanlar’ başlıklı haber, sanayileşme, çarpık kentleşme ve kötü hava koşullarının Dilovası’ndaki gündelik hayatı ve insan sağlığını nasıl etkilediğini sorguluyor.

Çağdaş Gazeteciler Derneği 2018 yılı Başarılı Gazetecilik Ödülleri

Haber ödülü: Dinçer Gökçe/Hürriyet – Türkiye’nin Utanç Listesi

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü: Alican Uludağ/Cumhuriyet – “Geliyorum diyen facianın belgesi”, “TCDD raporları bakanı yalanladı!”

Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü: Ozan Çepni/Cumhuriyet – “Sarıklı cüppeli ders”, “Bakanlığın tarikat itirafı”, “Yine tarikat yine istismar”

Rafet Genç Haber Ödülü: Nurcan Gökdemir/BirGün – “Bitmeyen rant projeleri”, “SGK’yı batırdılar”, “Peki bunlar da mı ekonomik saldırı”, “Yandaşa güzellik”, “İstisna rantı: 11.4 milyar”, “Kayırmanın soyağacı”

Behzat Miser Kent Haber Ödülü: Öznur Karslı/Habertürk – “Hasta doğanlar “

Röportaj Ödülü: Ataol Behramoğlu-Hilal Köse-Vedat Arık/Cumhuriyet – “Direnenler”

İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü: Tamer Arda Erşin/Evrensel – “Komutanın Cumhurbaşkanı torunuyla selamlaşması”

Karikatür Ödülü: Ahmet Aykanat – “Çocuk Gelin Karikatürü”

Televizyon Haber Ödülü: Damla Yıldız Söken-Ayhan Dursun-Ömür Dikme/Fox Ana Haber – “İhalesiz İthal Et”

Televizyon Program Ödülü: Ayşenur Arslan/Halk TV – “Medya Mahallesi”

Radyo Program Ödülü: Nihat Sırdar-Güçlü Mete/Kafa Radyo – “Nihat’la Muhabbet”, “Kripto odası”

Yerel Medya Ödülü: Barış Arslan