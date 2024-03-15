Habertürk'te soruları yanıtlayan AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın'dan açıklamalar...

Ayaydın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"KAMULAŞTIRILMASINA KARAR VERİLEN BÖLGEYE GİTTİM"

Uzun süredir sahadayım. 10 Ocak'tan beri sahadayım Muğla'da. 13 ilçesinde tamamen 4. turu tamamladım. Girmediğim sokak, mahalle, köy kalmadı. Halkla birlikte oluyorum. Günde 18 saat çalışıyorum. Son derece mutluyum. Vatandaştan çok iyi tepki alıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Ben sürekli halkla beraber, bütün sorunlarına eğilen bir insanım. Yapı olarak çözüm odaklıyım. Bir sorun varsa onun çözümü Aydın Ayaydın'dır. Sayın Cumhurbaşkanı kararnamesi ile karar çıktı. Milas ilçemize bağlı üç köyde toplam 190 parsel kamulaştırıldı. Gece saat 24.00'de Resmi Gazete'de yayınlanınca gördüm. Sabah ilk işim bölgeye gittim. Köylere gittim. Kamulaştırılmasına karar verilen bölgeye gittim. Köylülerle görüştüm, yerinde inceleme yaptım. Sonuçta buranın kamulaştırma kararının bana göre yerinde olmadığı konusunda bir görüş belirdi. Halkın talepleri zeytin alanlarının kömür havzasına, linyit kömürüne terk edilmesine vicdanen rahatsız oldum. Böyle güzel alanın kömürle bağdaştırılmasını uygun görmedim. Sayın Cumhurbaşkanımızı telefonla aradım.

"VATANDAŞTAN EDİNDİĞİM İZLENİMLERİ AKTARDIM"

Sayın Cumhurbaşkanımıza kamulaştırma kararıyla ilgili görüşlerimi aktardım. Vatandaştan edindiğim izlenimleri aktardım. Bölgedeki yansımaları olduğu gibi net olarak sayın Cumhurbaşkanıma aktardım. Sayın Cumhurbaşkanının bu yönünü bilmeyenler yanlış düşünüyor. Sayın Cumhurbaşkanının önüne olayları objektif olarak götürdüğünüz vakit, sayın Cumhurbaşkanı onu tetkik eder, danışmanlarıyla uzmanlarıyla araştırır. Hiç çekinmeden kararından döner. Ben sayın Cumhurbaşkanıma talebimi ilettiğim andan itibaren hemen çevresindeki danışmanlarına talimat vermiştir ve görüş almıştır. Çünkü sayın cumhurbaşkanım 'Hocam ben bunu değerlendireceğim' demişti. Ertesi gün sayın Cumhurbaşkanı'nın Şırnak ve Mardin'de mitingi vardı. Sayın Cumhurbaşkanıma ulaştım. Dedi ki 'Arkadaşlarla değerlendiriyoruz, bu akşam sonuçlandırırız'. Öğleden sonra akşama doğru sayın Cumhurbaşkanımı aradım ve Akbelen ve kamulaştırma konusunu tekrar talepte bulundum. 'Sayın Cumhurbaşkanım size bu talebimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum' dedim. 'O senin takdirindir' dedi. Bunu duyduğum anda kararın olumlu olacağı yönde sinyaller almış oldum.

"24 SAAT BOYUNCA TEK BİR DAKİKA UYUMADIM"

O akşam şehit aileleriyle iftar yemeğindeydik. Hemen danışmanlarıma talimat verdim. Sayın Cumhurbaşkanıma neler aktardığımı ve edindiğim izlenimleri bir bülten hazırlattım ve basına geçtim. 24 saat boyunca tek bir dakika uyumadım. Bu olayla yattım, sabaha kadar yatakta kıvrandım, sonucunu bekledim. Oradaki köylülerimizin durumunu görünce ciddi anlamda rahatsız oldum. Resmi Gazete'de kararı görünce çok rahatladım ve ilk defa uyudum. Cumhurbaşkanlığı bilerek bu kararı önce çıkarmış sonra benim girişimleriyle kaldırmış, seçim yatırımı olarak diye son derece çirkin düşünce. Asla ne benim böyle bir düşünce oldu ne de sayın Cumhurbaşkanımızın. Tamamen olaylar size anlattığım şekilde gelişti.

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"25 YILDIR BODRUM'DA YAŞIYORUM"

İlk etapta bu tür eleştiriler geldi. Beni bu süreçte Muğlalı vatandaşlarım daha yakından tanıdı. Geçmişimi de öğrendikleri için gündeme gelmiyor. Ben niye ithal olayım. Öz be öz Muğlalıyım. 25 yıl Bodrum'da oturuyorum. Ben doğduğum Mardin'de 18 yıl kaldım. Liseyi bitirdim ve oradan ayrıldım. Doğduğum yerde 18 yıl kalmışım şu anda aday olduğum ilde 25 yıl kalmışım. Benim rakibim olan arkadaşım Bodrum doğumludur. Liseyi bitirdikten sonra dışarıda okumuş ve devlet memuru olmuş Muğla'dan ayrılmış. Ben onun üç-dört mislisi kadar Bodrum'da ikamet etmiş insanım. Ben öz be öz Muğlalıyım.

"BELEDİYE BAŞKANI HALKIN ARASINDA OLUR"

25 yıldır aynı parti orayı yönetiyor. Hiçbir belediye hizmeti gelmedi. Sadece Muğla merkeze değil, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça'ya da gelmedi. Suyunuzu belediye getirir, çöpünüzü belediye toplar, kanalizasyonu belediye yapar, her türlü altyapıyı belediye yapar, trafiği belediye çözer, otoparkı belediye sağlar. Bütün bu hizmetleri belediyenin yapması gerekir. 10 yıldır büyükşehir belediyesi onların elinde. 25 yıldır görevde olan bir belediye başkanı emin olun hiçbir ilçeye 5 sefer gitmemiştir. Belediye başkanı halkın arasında olur, koltukta oturmaz.

"KİMSE BODRUM'A GELMEK İSTEMİYOR"

Neden burada belediye başkanları seçiliyor? Hiçbir projeleri yok. Şu anda rakibimin hiçbir projesi yok. Bugün bir proje lansmanı yapmış, takip ettim hiçbir proje yok. 75 proje ile Muğlalı hemşehrilerimin karşısına çıkıyorum. Benim vizyonum ve yaptırım gücüm ve çözüm odaklı insan olmam. Yıllarını bürokrasiye ve siyasete vermiş her tarafla ilişkisi iyi olan birisi olarak projelerimi hayata geçireceğim. Rakibimin bir tek projesi vardır; Atatürk ve Cumhuriyet. Atatürk ve Cumhuriyet üzerinden belediye başkanı seçiliyorlar. Oysa Aydın Ayaydın onlardan çok daha fazla Atatürkçü ve Cumhuriyetin temel değerlerine saygılı insan. Ben onlar gibi Atatürk ve Cumhuriyet'in arkasına sığınmıyorum. Atatürk'ün söylemlerini yapıyorum. Ben Atatürk'ün dediklerini yapıyorum, görevimi yapıyorum. Onlar ise tembellik yapıyorlar. 5 yıldır Bodrum'da ne yaptınız? Yollar berbat, kanalizasyon yok. Altyapı yok, trafik rezalet. Yazın kimse Bodrum'a gelmek istemiyor. Gelenler de dönmek istiyor.

"PROJELERİ OLMAYANLAR ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Çok güzel seçim kampanyası götürüyoruz. Rakibimi görünce sarılıyorum, onlar bana sarılıyor. Bugün rakibimin proje lansmanında Muğlalılara 'şunları yapacağım' demesini beklerdim. O bunu demek yerine 'Seçim sonucundan eminim çünkü Muğla Atatürkçü Cumhuriyetçi ildir, o zihniyete teslim etmez benim Muğlalı hemşehrilerim'. Bir tek sen mi Atatürk'e, Cumhuriyet'e sahip çıkıyorsun? Atatürk benim kalbimde yaşıyor her zaman. Ben onun dediklerini yapıyorum. İnanın Muğlalılar, Bodrumlular bu söylemden bıkmışlar. Bugün belediye başkanı seçildikten sonra hangi ilçe olursa olsun orada oturanlar son derece özgür yaşayacaklardır. Güya kadınların denize girmesini yasaklayacakmışız. Böyle bir şey olabilir mi? Ben 25 yıldır Bodrum'dayım. Benim hayat tarzıma kimse müdahale etmedi. Ben niye edeyim? Efendim içki satışları yasaklanacakmış, içkili lokantaların ruhsatı iptal edilecekmiş. Ne ben ne ilçe belediye başkan adaylarım bunu yapmaz. Projeleri olmayanlar algı yaratmaya çalışıyorlar. Bunlar gelirse kadınların denize girmesini yasaklayacaklar, içkili yerleri yasaklayacak, kim içki içiyorsa onları cezalandıracak. Benim bütün ilçelerim hepsi özgürlükten yana insanlardır. Ben de özgürlükçü insanım. Hiç kimsenin hayat tarzına müdahale etmediğim gibi edilmesinin karşısında da olurum. Bey büyükşehir belediye başkanı seçildiğim takdirde, 13 ilçede liyakatli belediye başkanı arkadaşlarımla halkın içinde olup kimsenin yaşantısına müdahale edilmeyecektir, bu kadar net.

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