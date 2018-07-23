Kapalıçarşı'ya şube açan Nusr-et'in Bedesten Kapısı'na astığı devasa tabela tepki çekmiş, Habertürk bu tartışmayı gündeme taşımıştı. Fatih Belediyesi yetkilileri, tabelanın izinsiz asıldığını ve haberimiz üzerine indirilmesi için tebligat çıkarıldığını söylemişti. Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre, birkaç saat içinde tebligat gerçekleştirildi ve 558 yıllık tarihi duvara asılan o tabela indirildi.

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