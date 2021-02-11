Hacamat, kelime anlamı olarak Arapça emmek manasına gelir. Deriden ufak ensizyonlardan vakum yolu ile kan alınması olan hacamat, genellikle iki omuz arasından, sırttan, başın arka tarafından yahut vücudun herhangi bir yerinden bardak veya boynuzla alınır. Profesyonel olarak yapılan hacamatlarda kan alma işlemi özel vakumlu aparatlar kullanılır. Hacamat ile kan verme işlemi ayrı yöntemlerdir. Hacamatta deri altında birikmiş, damarda dolaşmayan, âtıl kalmış, vücuda zararlı ve biriktiği noktada ilgili organa zarar veren pis kanın vücuttan dışarıya atılması sağlanıyor. Damardan verilen kan vücudun kullandığı temiz kandır. Hacamatla sadece pis kan alınır. Uygun kişilere yapılan hacamatın hiçbir yan etkisi bulunmamaktadır.

HACAMATIN FAYDALARI NELERDİR?

Hacamat Vücuttaki Zayıflıkları Ortadan Kaldırır: Bir kişi, hastalık veya kötü beslenmenin sonucu olarak vücut zayıflığı yaşayabilir. Modern tıbbın bile birçok hastalığı teşhis etmesi oldukça zordur. Bu hastalıklar kontrol edilmeden bırakılırsa, vücuda zararlı olabilirler. Etkiler, vücudun tüm bölümleri etkilenene kadar yayılabilir ve kötüye gidebilir. Hacamat terapisi, vücuttaki güçsüzlüğü gidermek için mükemmel bir yoldur. Bu tedavi sayesinde bir kişi yorgunluk ve güçsüzlükten kurtulabilir. Bu, sertleşmiş sinirleri açarak yapılır. Bu olduğunda, kan vücudun en çok ihtiyacı olan kısımlarına salınır. Ayrıca, damarlarda herhangi bir tıkanıklık kaslara zarar vermeden bırakılır.

Hacamat Ateşi Tedavi Eder: Bardak tutma tedavisi ateşi tedavi etmek için mükemmel bir yoldur. Antik çağlardan beri tedavinin amaçlarından biridir. O zamana kadar uygulayıcılar ateşin “kötü kan” dan kaynaklandığına inandılar. Bu nedenle bu tedaviyi kan çıkarmak için kullandılar ve hastalığı iyileştirdiler. Modern bilim, hacamatın faydalarını ispatlamak için antik zamanlarda mevcut değildi. Ancak bugün tıbbi atılımlar bunun kanıtı. Çalışmalar; hacamat terapisinin patojenik (hastalığa neden olan) faktörleri tahrik ettiğini göstermiştir. Bunlar, vücudun homeostazisini (dengesini) bozarak ağrı ve rahatsızlığa neden olur.

Hacamat Dermatolojik Hastalıklarla Mücadele Eder: Farklı cilt hastalıklarına sahip insanlar hacamat terapisinden yararlanabilir. Bu hastalıklar akne, uçuk, apse, çıban ve sivilceleri içerebilir. Kanla ilgili herhangi bir hastalığın tedavisinde uygulanabilir. Hacamat terapisi, lenf sıvılarının oluşumuna yardımcı olur. Bunlar, bakterileri ve çeşitli patojenlerle savaşmak için gereklidir. Bu tedavi kanda bulunan yabancı maddelerden cildi arındırır. Aynı zamanda enfeksiyonlardan korunmak için vücudun savunmalarını güçlendirmeye yardımcı olabilir. Hacamat terapisi cildin solunumunu iyileştirmeye yardımcı olur. Cilt hücrelerinin gaz değişimine izin verir. Deri hücreleri iyi bir metabolik aktiviteye sahip olduklarında, farklı bezelerin işlevleri de geliştirir. Yağ ve ter bezelerinde ki, tuzların ve yağlı maddelerin salgılanmasına yardımcı olur. Bu bezeler ayrıca ürik asit atılımına da yardımcı olur. Dermatolojik hastalıklarda hacamat tedavisinin temel amacı, durgun ve tıkalı kanı serbest bırakmaktır. Fakat cilt yüzeyindeki zehirli maddelerin de ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Hacamat Karaciğer Hastalıklarının Önlenmesinde Yardımcı Olur: Hacamat terapisi karaciğer hastalıklarının önlenmesine de yardımcı olur. Tedavi yaşlı, kötü hücreleri ve toksinleri temizler. Aynı zamanda kanda bulunan herhangi bir yabancı maddeyi de çıkarır. Bu olduğunda, kan karaciğere daha iyi akar. Bu karaciğerin işlevselliğini ve verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Kolesterolü metabolik olarak dönüştürmeye yardımcı olur. Aynı zamanda kandaki aşırı trigliseritleri dönüştürmekten sorumludur. Karaciğer bu işlevleri yerine getiremiyorsa, kan fazla şekeri saklamaya başlar. Bu, vücudun kan şekeri seviyesini yükseltir. Hacamat terapisi sayesinde karaciğer kanı etkili bir şekilde detokslayabilir. Bu işlem vücudun optimum sıcaklığını da korur. Karaciğer enzimleri de iyi çalışmaya başlar. Molekülleri daha çabuk parçalayabilir. Karaciğerin iyi çalışması vücudun hastalıklardan uzak olduğu anlamına gelir.

Hacamat Kan Dolaşımını İyileştirir: Hijama ya da haca tedavisi dolaşım sistemini olumlu etkiler. Damarları daha güçlü yaparak kan akışını artırmaya yardımcı olur. Ayrıca tıkanık kasları açarak atardamar kaslarını güçlendirir. Tutarlı bir kan akımı olmadan vücut iyi çalışmaz. Vücut hareketleri, nörolojik süreçler ve vücut sistemlerinin diğer işlemleri için bu çok önemlidir. Kan dolaşımına devam ederse, vücudun çeşitli hastalıklara karşı iyi bir bağışıklığı olacaktır. Kan dolaşımını harekete geçirmenin dışında, hacamat terapisinin birçok yararı vardır. Vücudun farklı bölgelerinde inflamasyona ve şişmeye neden olan sıvıları ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

Hacamat Gastrointestinal (Mide-Bağırsak) Hastalıkları Tedavi Eder: Hacamat terapisi gastrointestinal hastalıkların tedavisine yardımcı olur. Vücudun üç büyük santralı vardır. Bunlar bağırsaklar, dalak ve midedir. Bu santraller vücut için ısı ve enerji üretmekle yükümlüdür. Bunlardan herhangi biri tehlikeye girerse, vücudun çekirdek sıcaklığı ani yükselir. Bu, tüm vücudu etkileyen enzim üretiminde değişikliğe neden olur. Vücutta ülser ve hatta kabızlık gibi gastrointestinal hastalıklar ortaya çıkabilir. Kontrol edilmediğinde ve tedavi edilmediğinde, bu hastalıklar bile ölümcül olabilir. Hacamat terapisi temel sindirim sıvılarının salınmasına yardımcı olur. Bu, vücudun besin maddelerini daha iyi emmesine yardımcı olur. Bu daha sonra kan dolaşımının herhangi bir zararlı maddeyi emmesine engel olur. Bu aynı zamanda iştahı artırmaya yardımcı olur.

Hacamat Romatizmal Hastalıkları Organik Olarak İyileştirir: Hacamat tedavisi romatizmal hastalıklar için bilimsel olarak kanıtlanmış bir tedavidir. İlaç kullanmak yerine, bu tür bir tedavi seçilebilir. İnsanlar, bazı hacamat terapi seansları sonrasında hastalıkların yarattığı etkilerden hemen kurtulmaya başladıklarını söylüyorlar. Eklem ağrısı, romatizma, lumbago ve artrit gibi romatizmal hastalıklar bu terapi ile tedavi edilebilir. Hacamat tedavisi, sağlıklı kan dolaşımına yardımcı olur. Bundan dolayı vücut, genel fonksiyonu iyileştiren besin maddeleri, hormonlar, vitaminler, oksijen ve enzimleri alabilir. Bu terapi aynı zamanda kasların elastikiyetine de yarar sağlar. Eklemler herhangi bir darbe yaşasa bile elastikiyet özelliğine devam etmesine yardımcı olur. Sinovyal sıvısının akışını artırarak eklemlerin elastikiyetini arttırmaya yardımcı olur.

Hacamat Sinir Sistemine Yardımcı Olur: Son olarak, hacamat terapisi sinir sistemi için de oldukça yararlıdır. Günümüzde, sinir sisteminde birçok hastalık ve rahatsızlık giderek daha yaygın hale gelmektedir. Bu sorunlar, günümüz iklim koşullarının yanı sıra yeni ve karmaşık makinelerin zenginliğinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde birçok hastalığa tanı koymak zor, hatta tedavisi daha zor olan psikolojik sorunlarla karşı karşıyayız. Vücudun sinir sistemi, nöronlar birbirleriyle iletişim kurduklarında işlev görür. Bu olduğunda, beyin vücudun diğer bölgelerine sinyaller iletebilir. Terapide sinyal iletme işlemi ile beyne yardımcı olur. Komplikasyonlara neden olabilecek beyindeki herhangi bir tıkanıklığı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Beyin sağlıklı olduğunda, sinyalleri iyi iletebilir. Hacamat depresyon, epilepsi, baş ağrısı ve iskemi gibi duygusal sorunlara karşı son derece faydalıdır.

HACAMATIN MANEVİ FAYDALARI

Hacamat olan kişilerin anlama ve anlayış kabiliyetleri artar. Analitik düşünme yetenekleri, hızla karar verme yetenekleri artar.

Çağımızın hastalığı depresyonun etkilerini kaldırır.

Hacamat yaptıran kişiler zamanla iç dünyalarında kendileri ve yaratanla barışık, çevresi sosyal çevresi kuvvetli birisi haline gelir. Bunun nedeni kaygı ve endişelerden arınmış herkes çevresine enerji ve huzur yayar. Pozitif enerji de denilen dengeli, sükûnet hali olur.

Kalp hizasından yapılan hacamat her türlü vesvese ve evhama iyi gelir. Kalp hizasında yapılan hacamatın kişinin manevi alemine olumlu etkilerinin olduğu eski kaynaklarda belirtilmiştir.