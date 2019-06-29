Nevşehir’in Gülşehir ilçesinde bulunan Açıksaray Ören Yeri içerisinde Hacı Bektaş Veli'nin 800 yıl önce kullandığı mescit gün yüzüne çıktı.

İHA'nın haberine göre Açıksaray Ören Yeri'nde 13. yüzyılda Anadolu'ya gelen Hacı Bektaş Veli'nin kültür elçiliği yapmaya başladığı dönemde kullandığı mescit ve içerisinde bulunan mihrabın ilk günkü özelliğini koruması dikkatlerden kaçmadı.

Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi yaptığı açıklamada Açıksaray Ören Yeri'nde bulunan Hacı Bektaş Veli’nin mescidinin tanıtılması için ellerinden gelen çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Çiftçi, "Şu an Gülşehir ilçemizin önemli turistlik merkezlerinden olan Açıksaray’dayız. Açıksaray 9 ve 10.yüzyıllarda kaya kiliseleri ile Roma dönemine ait piskoposluğun işlendiği bir yer. Daha sonrasında Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya geldiği ve burada kültür elçiliği yaptığı dönemlerde ilçemizde burayı ziyaret ederek bu mescidi kullanmışlardır. Burada mescitte yer alan söz konusu mihrap o dönemin mimarisini andırmaktadır. Bu manada ilçemiz ve Açıksaray Ören Yeri bir nevi kültürlerin buluştuğu, kültür kaynaşmalarının olduğu bir yerdir. Dünya tarihi açısından da Türkiye tarihi açısından da çok önemli bir yerdir. Biz buranın tanıtılması anlamında elimizden geleni yapacağız. Tüm hemşerilerimizi, yurt dışından ve yurt içinden tüm turistleri buraya bekliyoruz. Gerçekten görülmesi gereken bir yer. Çünkü burada bütün insanlar dinlerin ve kültürlerin renklerini bulabilir” diye konuştu.

Hacı Bektaş Veli’ye ait olan mescidin ören yerinde olduğu çeşitli menkıbelerde yer aldığı öğrenildi.