Hadi ipucu 21 Mayıs sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; Hangi milli takım oyuncusu 2004 yılında rap tarzında bir albüm çıkarmıştır? sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün saat 21.00'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Hadi ipucu 21 Mayıs sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 21 MAYIS

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 21.00'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 21 MAYIS CEVABI: ÜMİT DAVALA